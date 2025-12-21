יום ראשון, 21.12.2025 שעה 22:24
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1931-2417לידס16
1825-1716נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

צמד נהדר לרוג'רס, יונייטד נכנעה לאסטון וילה

ניצחון עשירי רצוף לקבוצה מברמינגהאם, שגברה 1:2 על השדים האדומים וברחה מצ'לסי בדרך להתברגות בטופ 3. קוניה השווה זמנית, הפסד 5 העונה לאמורים

|
שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)
שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)

המחזור ה-17 בפרמייר ליג הביא לנו מפגש בין אסטון וילה למנצ’סטר יונייטד, שנגמר ב-1:2 נהדר לזכות הקבוצה מברמינגהאם שאירחה את ההתמודדות. חניכיו של אונאי אמרי עלו ראשונים ליתרון, החבורה של רובן אמורים מצאה את השוויון, אך הביתיים שוב כבשו בדרך לעוד שלוש נקודות שהגדילו את הפער מצ’לסי ל-7 נקודות.

המשחק התנהל בקצב גבוה והביא לנו הזדמנויות ואיומים רבים בשני צידי המגרש. בדקה ה-45, מורגן רוג’רס שלח טיל לחיבורים של סנה למנס והימם את היריבה ממנצ’סטר. בצד השני, בדקה השלישית לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מתאוס קוניה ניצל טעות בהגנת המארחת וסיים בצורה נפלאה לא פחות לפינה הרחוקה מתוך הרחבה.

אחרי ההפסקה, מורגן רוג’רס השלים צמד ענק עם עוד גול מושלם מבחינתו ואף דומה לשערו הראשון, כשלמנס שוב נכנע לבעיטה מבריקה. יונייטד ניסתה בכל כוחה לאזן שוב את התוצאה בווילה פארק, אך ללא הצלחה כאשר שריקת הסיום בישרה על הניצחון של הקבוצה הביתית.

וילה עם מאזן מרשים של 10 ניצחונות בכל המסגרות, שהתחיל בכך שגברה על מכבי תל אביב במסגרת הליגה האירופית. התוצאה הערב (ראשון) עוזרת לה להמשיך להיצמד למנצ’סטר סיטי וארסנל בטופ 3. מנגד, יונייטד עם הפסד חמישי העונה, עדיין לא התרוממה מה-4:4 המשוגע עם בורנמות’ כשהיציבות החסרה הוא ביטוי המפתח.

