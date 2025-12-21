צמד נהדר לרוג'רס, יונייטד נכנעה לאסטון וילה

המחזור ה-17 בפרמייר ליג הביא לנו מפגש בין אסטון וילה למנצ’סטר יונייטד, שנגמר ב-1:2 נהדר לזכות הקבוצה מברמינגהאם שאירחה את ההתמודדות. חניכיו של אונאי אמרי עלו ראשונים ליתרון, החבורה של רובן אמורים מצאה את השוויון, אך הביתיים שוב כבשו בדרך לעוד שלוש נקודות שהגדילו את הפער מצ’לסי ל-7 נקודות.

המשחק התנהל בקצב גבוה והביא לנו הזדמנויות ואיומים רבים בשני צידי המגרש. בדקה ה-45, מורגן רוג’רס שלח טיל לחיבורים של סנה למנס והימם את היריבה ממנצ’סטר. בצד השני, בדקה השלישית לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מתאוס קוניה ניצל טעות בהגנת המארחת וסיים בצורה נפלאה לא פחות לפינה הרחוקה מתוך הרחבה.

אחרי ההפסקה, מורגן רוג’רס השלים צמד ענק עם עוד גול מושלם מבחינתו ואף דומה לשערו הראשון, כשלמנס שוב נכנע לבעיטה מבריקה. יונייטד ניסתה בכל כוחה לאזן שוב את התוצאה בווילה פארק, אך ללא הצלחה כאשר שריקת הסיום בישרה על הניצחון של הקבוצה הביתית.

וילה עם מאזן מרשים של 10 ניצחונות בכל המסגרות, שהתחיל בכך שגברה על מכבי תל אביב במסגרת הליגה האירופית. התוצאה הערב (ראשון) עוזרת לה להמשיך להיצמד למנצ’סטר סיטי וארסנל בטופ 3. מנגד, יונייטד עם הפסד חמישי העונה, עדיין לא התרוממה מה-4:4 המשוגע עם בורנמות’ כשהיציבות החסרה הוא ביטוי המפתח.