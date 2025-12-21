"אחריותי, צריכים לבוא עם קצת יותר פלפל בת*ת"

רצף 11 הניצחונות של הפועל ירושלים הסתיים לו נגד בני הרצליה ומאז הקבוצה כבר שבה למסלול עם ניצחון חשוב ביורוקאפ, אך היום (ראשון) היא רשמה הפסד שני ברציפות בליגת ווינר סל עם 90:75 אצל הפועל באר שבע/דימונה, ובכך היא איבדה גובה במאבק הצמרת עם הפסד רביעי בסך הכל במסגרת המקומית העונה, לצד חמישה ניצחונות.

יונתן אלון סיכם בסיום: “התקפית היינו רעים מאוד, חוסר ריכוז, באנו רע מאוד, באנו לא מוכנים, מניח שזה עליי. אמרתי לשחקנים שאם הם מגיעים ככה למשחק כולם לא בפוקוס, אז כנראה הכנתי אותם לא טוב ואמצא דרך להכין אותם יותר טוב. זה מנטלי, ברור, אנחנו הרבה יותר טובים מזה, לא הגיוני שעושים ניצחונות גדולים במגרשים קשים בהופעות של ריכוז הרבה יותר גבוה, וכאן חוסר תשומת לב, אי אפשר לנצח ככה משחקים. יש פער בין היורוקאפ לליגה, אני צריך להכין את הקבוצה טוב יותר לליגה. צריך להיות עם קצת יותר פלפל בת*ת במשחקים”.

רמי הדר אמר בצד השני: “קצת מכל דבר תרם לניצחון, פעם ראשונה שניצחנו בצורה תכליתית, זורקים יותר לסל מהקבוצה השנייה, זה מאוד משמעותי. קלענו סוף סוף ל-3 ברמה טובה וזה פותח את כל המשחק שלנו ומראה שיש לנו עוד דברים, כולל מסירות בין גבוהים, זה היה המשחק הטוב ביותר שלנו העונה, מקווה להמשכיות. בגדול אנחנו קבוצה שלומדת, צעירה, משתפרת לאורך כל העונה, אנו יותר טובים ממה שהתחלנו. אני חושב שזה קצת מכל דבר, נכנס הכדור הראשון, הכל נפתח, הכל ביחד”.

רמי הדר (מרטין גוטדאמק)

על יואב ויטלם, שהבריק עם 17 נקודות במשחק גדול שלו, המאמן אמר: “אני חושב שזה ערב רגיל בעבודה בשבילו, הוא נותן תפוקה דומה לזו כמעט בכל משחק, אני לא מופתע. היום זה מאוד קשה לשפוט את זה, אולי עוד כמה שנים נוכל לשפוט את זה, כשהוא יהיה שחקן גדול, קשה לי לומר מה התקרה שלו, אני חושב שהוא יכול יותר. אנחנו צריכים לנצח ברמת גן, זו המטרה שלי להמשך העונה”.

ויטלם עצמו אמר בסיום: “אני חושב שהיינו מפוקסים, גם כשירושלים ניסתה לחזור, הכל עבד והתחבר ויש לנו תוספת חזקה לקבוצה עכשיו. רמי הרגיע אותנו במקום להילחץ עם הניסיון שיש לו, אמר מה לעשות וזה עבד. בפן האישי, זה טוב ומעלה לי את הביטחון הופעה כזו, מחזק את התחושה האישית, אתה בא רגוע ומחייך במשחקים, אבל צריך להמשיך לנצח. הביטחון שלי מגיע מהרבה עבודה מנטלית, התבגרתי מאוד הרבה הודות לצוות כאן בב”ש, איפה אני רואה את עצמי? הכי רחוק שאפשר”.