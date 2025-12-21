יום ראשון, 21.12.2025 שעה 21:57
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

חזרה לנצח: באיירן גברה 0:4 על היידנהיים

לאחר שרשמה תיקו במחזור הקודם, מוליכת הטבלה שבה למסלול הניצחונות ולמעשה טרם הפסידה בליגה העונה. קיין, דיאס, אוליסה וסטאניסיץ כבשו למוליכה

|
מייקל אוליסה (IMAGO)
מייקל אוליסה (IMAGO)

המחזור ה-15 של הבונדסליגה ננעל הערב (ראשון) עם משחקה של מוליכת הטבלה באיירן מינכן שגברה 0:4 על פ.צ. היידנהיים. במשחק נוסף שהתרחש היום, מיינץ וסט. פאולי נפרדו ב-0:0 בקרב התחתית.

פ.צ. היידנהיים – באיירן מינכן 4:0

הבווארים חזרו לנצח בקרב הקצוות לאחר שרשמו תיקו במחזור האחרון, ולמעשה טרם הפסידו העונה בליגה, כשהם מובילים בבטחה את טבלת הבונדסליגה ופתחו פער של 9 נקודות מהשנייה דורטמונד.

מי שפתח את הסכר היה יוסיפ סטאניסיץ’, ומי שהכפיל את היתרון הוא מייקל אוליסה הלוהט, שקבע 0:2 בירידה אל חדרי ההלבשה. גם בחצי השני כבשה המנצחת שני שערים, שניהם מאוחרים. לואיס דיאס כבש בדקה ה-86 את השלישי, ומי אם לא הארי קיין חתם את תוצאת המשחק בתוספת הזמן (90+3).

מיינץ – סט. פאולי 0:0

במשחק בין נועלת הטבלה לבין זו הממוקמת שתי מקומות מעליה, אף קבוצה לא יכולה לצאת מרוצה, כאשר התיקו נטול השערים לא משרת אף אחת מהן, ושתיהן עדיין תקועות עדיין מתחת לקו האדום. המארחת שלטה יותר במשחק והגיעה ליותר מצבים, אך היא לא ניצלה אותם והתוצאה נשארה בעינה.

