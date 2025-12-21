קונדה בספק גדול לסופר קאפ, פליק: קצת עייפים

ז'ול קונדה לא הצליח לסיים את השנה בטעם טוב. הצרפתי נאלץ לרדת מכר הדשא באצטדיון לה סרמיקה, כשהוא סובל מכאבים ברורים, לאחר שנפגע בשריר האחורי של רגל ימין. בעוד בדיקות נוספות עדיין צפויות, התחושה הראשונית בתוך חדר ההלבשה פסימית למדי. על פי ‘אס’, ההערכות הראשונות מצביעות על היעדרות של 3-4 שבועות, מה שכמעט שולל את השתתפותו בסופר קאפ הספרדי.

אם הפגיעה הנרחבת בשריר הירך האחורי תאושר ביום שני הקרוב, קונדה צפוי להחמיץ כמעט בוודאות את המשחק מול אספניול, את חצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיק בילבאו, וגם גמר אפשרי.

בכל מקרה, האנזי פליק, על אף שאין לו מחליף טבעי בעמדת המגן הימני, ניסה בהצלחה שחקנים כמו אריק גארסיה ומארק קסאדו בעמדת המגן. למעשה, גארסיה הראה פוטנציאל גדול מאוד כששיחק כווינג-בק, ולכן הכול מצביע עליו כבחירה הראשונה של המאמן הגרמני. הזזת אריק גארסיה לעמדת המגן תאפשר לפרנקי דה יונג לחזור להרכב הפותח כקשר אחורי.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

האנזי פליק אמר בסיום: “ויאריאל היא קבוצה נהדרת, הם מאוד מהירים. אני מאוד שמח על הניצחון. מה שהכי אהבתי זה שלקחנו את שלוש הנקודות. הקבוצה שלי קצת עייפה. המנטליות מדהימה. ז'ואן הציל אותנו מספיגת שערים והיה מצוין. אני שמח שז'ואן נמצא אצלי בקבוצה, אבל זה לא התפקיד שלי להחליט אם הוא יזומן או לא לנבחרת. אני חושב שעברנו הרבה דברים השנה. הדבר הכי חשוב הוא איך הקבוצה מתאמנת. כולם נותנים 100%. אני יודע מהאימונים איך אנחנו נראים. אנחנו צריכים לנוח, לחגוג את חג המולד עם המשפחה. אני זוכר את אלה שאינם איתנו. חג מולד שמח”.

במסיבת העיתונאים אמר המאמן: “הקבוצה קצת עייפה, אבל אני מאוד גאה במנטליות ובגישה של השחקנים. הקבוצה נתנה הכל במשך 90 דקות. אני שמח בשביל השחקנים. עכשיו יש לנו מנוחה. לא היה קל להתמודד עם כל כך הרבה חיסורים בהגנה, אנחנו משחקים כקבוצה. אנדראס כריסטנסן? נראה. אדבר מחר עם דקו. הדבר הכי חשוב הוא שיחזור כשיר. הוא היה בתקופה טובה. זה עצוב ואני מאחל לו את כל הטוב”.

האנזי פליק (La Liga)

“ז'ול קונדה? זה לא משהו רציני. הוא היה חולה, אבל נתן את המיטב. קריאות הבוז ללאמין ימאל? זה היה אדום ברור. זה היה ברור והתמקדו בו. התשובה הטובה ביותר הייתה שהוא כבש שער. הוא צריך לדעת לנהל את זה. אני חושב שהדבר הכי חשוב היה להשיג יציבות הגנתית. עבדנו עם הרבה סרטונים. השחקנים מראים את האיכות שלהם. אני חושב שזה נהדר לנצח כאן. זו יריבה גדולה. אני מקווה שעכשיו כולם ינוחו ויחזרו עם אנרגיות. ז'ואן עוזר לנו מאוד עם ההצלות שלו, הוא שחקן חשוב. כולם מנסים לעבוד כקבוצה”.