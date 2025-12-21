יום ראשון, 21.12.2025 שעה 20:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

קונדה בספק גדול לסופר קאפ, פליק: קצת עייפים

שחקן ההגנה של ברצלונה עלול להיעדר 3-4 שבועות, המאמן אחרי ה-0:2 על ויאריאל: "הבוז ללאמין ימאל? זה היה אדום ברור. נתן את התשובה הטובה ביותר"

|
קונדה (La Liga)
קונדה (La Liga)

ז'ול קונדה לא הצליח לסיים את השנה בטעם טוב. הצרפתי נאלץ לרדת מכר הדשא באצטדיון לה סרמיקה, כשהוא סובל מכאבים ברורים, לאחר שנפגע בשריר האחורי של רגל ימין. בעוד בדיקות נוספות עדיין צפויות, התחושה הראשונית בתוך חדר ההלבשה פסימית למדי. על פי ‘אס’, ההערכות הראשונות מצביעות על היעדרות של 3-4 שבועות, מה שכמעט שולל את השתתפותו בסופר קאפ הספרדי.

אם הפגיעה הנרחבת בשריר הירך האחורי תאושר ביום שני הקרוב, קונדה צפוי להחמיץ כמעט בוודאות את המשחק מול אספניול, את חצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיק בילבאו, וגם גמר אפשרי.

בכל מקרה, האנזי פליק, על אף שאין לו מחליף טבעי בעמדת המגן הימני, ניסה בהצלחה שחקנים כמו אריק גארסיה ומארק קסאדו בעמדת המגן. למעשה, גארסיה הראה פוטנציאל גדול מאוד כששיחק כווינג-בק, ולכן הכול מצביע עליו כבחירה הראשונה של המאמן הגרמני. הזזת אריק גארסיה לעמדת המגן תאפשר לפרנקי דה יונג לחזור להרכב הפותח כקשר אחורי.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

האנזי פליק אמר בסיום: “ויאריאל היא קבוצה נהדרת, הם מאוד מהירים. אני מאוד שמח על הניצחון. מה שהכי אהבתי זה שלקחנו את שלוש הנקודות. הקבוצה שלי קצת עייפה. המנטליות מדהימה. ז'ואן הציל אותנו מספיגת שערים והיה מצוין. אני שמח שז'ואן נמצא אצלי בקבוצה, אבל זה לא התפקיד שלי להחליט אם הוא יזומן או לא לנבחרת. אני חושב שעברנו הרבה דברים השנה. הדבר הכי חשוב הוא איך הקבוצה מתאמנת. כולם נותנים 100%. אני יודע מהאימונים איך אנחנו נראים. אנחנו צריכים לנוח, לחגוג את חג המולד עם המשפחה. אני זוכר את אלה שאינם איתנו. חג מולד שמח”.

במסיבת העיתונאים אמר המאמן: “הקבוצה קצת עייפה, אבל אני מאוד גאה במנטליות ובגישה של השחקנים. הקבוצה נתנה הכל במשך 90 דקות. אני שמח בשביל השחקנים. עכשיו יש לנו מנוחה. לא היה קל להתמודד עם כל כך הרבה חיסורים בהגנה, אנחנו משחקים כקבוצה. אנדראס כריסטנסן? נראה. אדבר מחר עם דקו. הדבר הכי חשוב הוא שיחזור כשיר. הוא היה בתקופה טובה. זה עצוב ואני מאחל לו את כל הטוב”.

האנזי פליק (La Liga)האנזי פליק (La Liga)

“ז'ול קונדה? זה לא משהו רציני. הוא היה חולה, אבל נתן את המיטב. קריאות הבוז ללאמין ימאל? זה היה אדום ברור. זה היה ברור והתמקדו בו. התשובה הטובה ביותר הייתה שהוא כבש שער. הוא צריך לדעת לנהל את זה. אני חושב שהדבר הכי חשוב היה להשיג יציבות הגנתית. עבדנו עם הרבה סרטונים. השחקנים מראים את האיכות שלהם. אני חושב שזה נהדר לנצח כאן. זו יריבה גדולה. אני מקווה שעכשיו כולם ינוחו ויחזרו עם אנרגיות. ז'ואן עוזר לנו מאוד עם ההצלות שלו, הוא שחקן חשוב. כולם מנסים לעבוד כקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */