דורות מכבי חיפה הדליקו נרות עם ניצולי השואה

הערב נערך טקס הדלקת הנר השמיני והאחרון של חג החנוכה, בקריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר". במרכזו של האירוע עמד המפגש הנדיר והמרגש בין דורות של “המכבים” של מכבי חיפה, שהתייצבו ובאו אל קריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר" בראשותו של מייסד ומנכ"ל העמותה שמעון סבג. עשרות שחקני ותיקי העבר של מכבי חיפה שנשאו על כתפיהם שנים של מסירות והישגים ירוקים וזאת לצד שחקני קבוצת נערים א’ של מכבי חיפה, הדור הצעיר עם הרעב להצליח, שגם בימים אלה ממשיך את הדרך בגאווה ובערכים עם לב גדול.

בין כל סוללת שחקני עבר ואגדות כדורגל רבות, שהתייצבו לשמח את ניצולי השואה, היו: עודד בלוש שהוא גם יו"ר עמותת שחקני העבר ותיקי מכבי חיפה, אריה ברזילי המנג'ר המנהל המקצועי, ניר דוידוביץ', משה (מוסא) אג'מי, אברהם מורנו, אילן לופט, שלמה בנדו, חיים שמול, קובי בוסקילה, שי דהן, נועם רשף ועוד רבים וטובים. על הדלקת הנרות והברכות היה זקן קבוצת ותיקי העבר של מכבי חיפה אברהם מורנו שהדליקו את נר החנוכה וברך עליו ביחד עם קפטן קבוצת נערים א' של המועדון הירוק.

דורות מכבי חיפה בהדלקת הנרות (יוסף ג'ו הירש)

לצידם, בנוכחות מעוררת כבוד עצום והתרגשות עמוקה, השתתפו ונטלו חלק גם ניצולי השואה דיירי ה"בית החם של ניצולי השואה" של העמותה המתגוררים בקריית החסד של העמותה ברחוב קסל בשכונת הדר הכרמל בחיפה. עבור ניצולי השואה, אור החנוכייה שהודלקה עם כל שמונת נרותיה היה הרבה מעבר לסמל, הוא היה עדות חיה לניצחון הרוח, האמונה באדם ואת היכולת לקום מחדש גם מתוך החושך הגדול ביותר.

ותיקי מכבי חיפה (יוסף ג'ו הירש)

הנר האחרון שהודלק האיר את האולם לא רק באור פיזי, אלא באור של זיכרון, אחדות וערבות הדדית, חיבור ותקווה. רגעים של חיבוקים בין דורות, מבטים מלאי הערכה, ודמעות של התרגשות מילאו את חדר האוכל בו נערך המפגש.