יום ראשון, 21.12.2025 שעה 20:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

דורות מכבי חיפה הדליקו נרות עם ניצולי השואה

רגעים של חיבוקים בין דורות, מבטים מלאי הערכה, ודמעות של התרגשות: השחקנים הוותיקים ושחקנים מקבוצת הנערים בירוק התייצבו לשמח את ניצולי השואה

|
דורות מכבי חיפה עם ניצולי השואה (יוסף ג'ו הירש)
דורות מכבי חיפה עם ניצולי השואה (יוסף ג'ו הירש)

הערב נערך טקס הדלקת הנר השמיני והאחרון של חג החנוכה, בקריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר". במרכזו של האירוע עמד המפגש הנדיר והמרגש בין דורות של “המכבים” של מכבי חיפה, שהתייצבו ובאו אל קריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר" בראשותו של מייסד ומנכ"ל העמותה שמעון סבג. עשרות שחקני ותיקי העבר של מכבי חיפה שנשאו על כתפיהם שנים של מסירות והישגים ירוקים וזאת לצד שחקני קבוצת נערים א’ של מכבי חיפה, הדור הצעיר עם הרעב להצליח, שגם בימים אלה ממשיך את הדרך בגאווה ובערכים עם לב גדול. 

בין כל סוללת שחקני עבר ואגדות כדורגל רבות, שהתייצבו לשמח את ניצולי השואה, היו: עודד בלוש שהוא גם יו"ר עמותת שחקני העבר ותיקי מכבי חיפה, אריה ברזילי המנג'ר המנהל המקצועי, ניר דוידוביץ', משה (מוסא) אג'מי, אברהם מורנו, אילן לופט, שלמה בנדו, חיים שמול, קובי בוסקילה, שי דהן, נועם רשף ועוד רבים וטובים. על הדלקת הנרות והברכות היה זקן קבוצת ותיקי העבר של מכבי חיפה אברהם מורנו שהדליקו את נר החנוכה וברך עליו ביחד עם קפטן קבוצת נערים א' של המועדון הירוק. 

דורות מכבי חיפה בהדלקת הנרות (יוסף גדורות מכבי חיפה בהדלקת הנרות (יוסף ג'ו הירש)

לצידם, בנוכחות מעוררת כבוד עצום והתרגשות עמוקה, השתתפו ונטלו חלק גם ניצולי השואה דיירי ה"בית החם של ניצולי השואה" של העמותה המתגוררים בקריית החסד של העמותה ברחוב קסל בשכונת הדר הכרמל בחיפה. עבור ניצולי השואה, אור החנוכייה שהודלקה עם כל שמונת נרותיה היה הרבה מעבר לסמל, הוא היה עדות חיה לניצחון הרוח, האמונה באדם ואת היכולת לקום מחדש גם מתוך החושך הגדול ביותר. 

ותיקי מכבי חיפה (יוסף גותיקי מכבי חיפה (יוסף ג'ו הירש)

הנר האחרון שהודלק האיר את האולם לא רק באור פיזי, אלא באור של זיכרון, אחדות וערבות הדדית, חיבור ותקווה. רגעים של חיבוקים בין דורות, מבטים מלאי הערכה, ודמעות של התרגשות מילאו את חדר האוכל בו נערך המפגש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */