ניצחונות להפועל ירושלים והפועל חדרה בנערים ב'

המחזור ה-15 בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לסיומו. לאחר שאתמול (שבת) נערכו שבעה מתשעת משחקי המחזור, היום הושלם המחזור עם שני משחקים, שהניבו יחדיו תשעה שערים והסתיימו בהכרעה ברורה לזכות הקבוצות הביתיות. על משחקי השבת תוכלו לקרוא בכתבה שפורסמה אתמול, על משחקי היום בכתבה זו.

הפועל ירושלים - מ.כ נהלל יזרעאל 0:4

במזג אוויר אידיאלי לכדורגל אירחה הקבוצה מהבירה במגרש באבו גוש את קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, שבמחזור שעבר ניצחה 0:7 בביתה את הפועל ר"ג, נועלת הטבלה, בעקבות כך פתחה הקבוצה פער של שש נקודות מהמקום שמוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. החניכים של עידן וייצמן קיוו להמשיך על מסלול הניצחונות גם במשחק מול קבוצה, שאותה הם הקדימו בארבע נקודות, אך החבורה של בר כהן הגיעה דרוכה וממוקדת למשחק, וזכתה בניצחון גדול, שקטע רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, מהם חמישה הפסדים רצופים.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' מאושרים (אורן בן חקון)

בדקה ה-24 הגבהת קרן לזכות הפועל ירושלים נהדפה בצורה לא טובה ע"י הגנת הקבוצה הצפונית, בסיומו של המהלך בעיטה מטווח קצר מרגלו של יהונתן ג'מו קבעה יתרון 0:1 לזכות הקבוצה מהבירה. בדקה ה-28 הפועל ירושלים הכפילה את יתרונה, בעיטה שטוחה מחוץ לרחבה מרגלו של אייל ערן ממרחק של 18 מטרים הסתיימה בשער יתרון 0:2. בדקה ה-31 לחץ שהופעל על שחקן הגנה אורח בסמוך לרחבת ה-16 של הקבוצה הצפונית הביא לאיבוד ולאחר מכן, בעיטה מטווח קצר של יהונתן ג'מו הסתיימה בשער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:3 לזכות הפועל ירושלים.

בדקה ה-57 מסירת רוחב מצד ימין של התקפת ירושלים הסתיים בבעיטה שטוחה לפינה הנגדית מכ-12 מטרים אלכסונית מרגלו של יהונתן ג'מו, שבשערו השמיני עלה לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה והעלה את קבוצתו ליתרון 0:4. בדקה ה-70 מסירת רוחב מצד שמאל של התקפת ירושלים הסתיים בבעיטה מהרחבה של איתי צמח, שבשערו השביעי העונה קבע את תוצאת המשחק, 0:5 לזכות הפועל חדרה.

הפועל חדרה - הפועל רמת השרון 0:4

ניצחון ביתי מרשים לחניכים של רן בר, שעולים למקום העשירי בטבלה, מרחק נקודה אחת מהמקום השמיני המוביל לפלייאוף העליון. מנגד, רמת השרון נותרה במקום החמישי, אך הפער מהמקום התשיעי, המוביל לפלייאוף התחתון, עומד על ארבע נקודות בלבד. אחרי מחצית ראשונה נטולת שערים, הגיעה לה מחצית שניה עוצמתית מצידה של חדרה. בדקה ה-54 אופק שלום בעט מכ-14 מטרים לחלק העליון של הרשת בצד הנגדי והעלה את חדרה ליתרון 0:1.

הפועל חדרה נערים ב' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-60 ערבוביה ברחבת רמת השרון הסתיימה בבעיטה מכעשרה מטרים לרשת מרגלו של איתמר חזן, שהכפיל את יתרונה של המארחת ל-0:2. בדקה ה-71 התקפה מתפרצת מהירה של חדרה הסתיימה בדהרה לרחבה ובעיטה לרשת מכ-14 מטרים מרגלו של אחמד הינדאוי, שהעלה את חדרה ליתרון 0:3. פחות מעשרים שניות לפני תום המועד החוקי, התקפה של חדרה הסתיימה בבעיטה מ-12 מטרים אלכסונית מרגלו של אייל מזור, שמצאה את רשתה של רמת השרון וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 0:4 לזכות חדרה.

רן בר, מאמן הפועל חדרה, אמר בסיום: "שמח מאוד על הניצחון, בעיקר על הדרך ששחקנו - ועל זה ששמרנו על העקרונות שלנו במשחק. רמת השרון קבוצה מעולה והיה משחק מאתגר מאוד. המטרות שלנו הן כמובן לעשות הכל להגיע לפלייאוף העליון, נעבוד קשה ונעשה וננסה לעמוד במטרות שלנו".