הפועל רעננה והפועל פ"ת נפרדו ב-2:2 בנוער

המחזור ה-14 בליגת העל לנוער ננעל היום (ראשון), במשחק שנערך באצטדיון בלוד והפגיש שתי קבוצות מרכז טבלה - הפועל פ"ת מהחלק העליון והפועל רעננה מהחלק התחתון יותר, אליו התייצבו הקבוצות, כשהפער ביניהן עומד על ארבע נקודות.

הפועל פ"ת נחלה בשבוע שעבר שני הפסדים - 4:3 במשחק הדרבי מול מכבי, שחזרה פעמיים מפיגור של שני שערים, ו-0:3 במשחק החוץ מול האלופה, מכבי חיפה. רעננה טרם ניצחה מאז החזרה מפגרת השזרוע, בשבוע שעבר שבה מאשדוד עם נקודה לאחר 2:2 מול מ.ס אשדוד, וביום רביעי ספגה הפסד ביתי 1:0 מהפועל ראשל"צ.

אחרי כמעט שעה של כדורגל ללא שערים, הגיעה לה קצת יותר מרבע שעה גדושה באירועים ליד השערים. בדקה ה-57 עלה כמחליף בשורות הפועל פ"ת מלך שערי הקבוצה, החלוץ עומרי כהן (2008) - בנו של אוהד, שוער העבר, ששיחק שנים רבות בליגת העל, בין היתר גם במדי הפועל פ"ת ומכבי פ"ת. שתי דקות בלבד, זה מה שהיה צריך עמרי כהן כדי למצוא את הרשת בבעיטה מהרחבה לאחר מסירת כדור רוחב לעברו.

עומרי כהן חוגג (רדאד ג'בארה)

בדקה ה-71 הגבהת כדור קרן לזכותה של רעננה הסתיימה בנגיחה של נעם לנגביץ' (2008), שבשערו השני העונה קבע שוויון 1:1. בדקה ה-73 נקבע מהפך, התקפה של רעננה הסתיימה בבעיטה מהרחבה מרגלו של מלך שערי הקבוצה, תום רוסטובסקי, שבשערו השביעי העונה קבע יתרון 1:2 לזכות רעננה.

בדקה ה-76, פעם נוספת התקפה של הפועל פ"ת הסתיימה בשער בבעיטה מהרחבה מרגלו של עומרי כהן, שהשלים צמד ובשערו ה-12 העונה קבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

להפועל רעננה, שמקדימה כעת בחמש נקודות את המקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה, מצפה עוד שבוע עמוס עם שלושה משחקים, שכן ביום רביעי הקרוב תתארח למשחק השלמה אצל מכבי חיפה. בשבת הקרובה תארח הקבוצה למשחק דרבי אזורי את השכנה מדרום, מכבי הרצליה, אותה היא מקדימה בחמש נקודות.

נעם לנגביץ (באדיבות המועדון)

הפועל פ"ת תתארח בשבת הקרובה אצל הפועל חיפה, שמדורגת במקום הלפני אחרון, בשל יחס שערים נחות בהשוואה לזה של מכבי הרצליה.