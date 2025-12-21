יום ראשון, 21.12.2025 שעה 18:28
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3513-3115ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

עמדה במשימה: 0:3 לאתלטיקו מדריד על ג'ירונה

החבורה של סימאונה גברה על הקטלונים במונטיליבי ורשמה ניצחון רביעי רצוף. קוקה פתח עם שער נדיר ביופיו (13'), גלאגר הכפיל את היתרון וגריזמן חתם

|
קוקה חוגג עם שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)
קוקה חוגג עם שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)

המחזור ה-17 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון). במשחק שפתח את יום המשחקים בלה ליגה אתלטיקו מדריד של צ’ולו סימאונה ניצחה 0:3 את ג’ירונה במונטיליבי. בהמשך: ראיו וייקאנו תתארח אצל אלצ’ה ובטיס תארח את חטאפה.

ג’ירונה – אתלטיקו מדריד 3:0

המשחק נפתח טוב מבחינת האורחת כשהקפטן קוקה כבש שער נדיר ביופיו בדקה ה-13 של ההתמודדות. בדקה ה-28 ניקו גונזאלס נפצע והוחלף על ידי קונור גלאגר, שהכפיל את היתרון של הקולצ’ונרוס עשר דקות לאחר שעלה לשחק. המילה האחרונה נאמרה על ידי אנטואן גריזמן שמצא את הרשת בדקה ה-90+2.   

הוספת תגובה



טוען תגובות...
