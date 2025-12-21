דוידה בספסל, סיסוקו ושחר בהרכב של מכבי ת"א

המחזור ה-15 בליגת העל ימשיך הערב (ראשון, 20:15) עם משחק לוהט בין מכבי תל אביב שתתארח אצל מכבי נתניה. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא ניצחה כבר שלושה משחקים ברציפות בכל המסגרות והיא תחפש שלוש נקודות כדי שהצמרת לא תברח לגמרי. בצד השני, גם היהלומים מקווים להידבק עוד יותר לקבוצות שמעליה בטבלה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, מוחמד ג'טיי, איתי בן שבת, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, עידו שחר, איסוף סיסוקו, דור פרץ, הליו וארלה, שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי.

יוסי אבוקסיס וז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביבים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את האלופה הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק. גם הערב אפשר לצפות למשחק רב שערים בשרון.