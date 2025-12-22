מהיציע לשובר שוויון: המהפך של מיכאל אוחנה

מיכאל אוחנה נחשב מחוץ למגרש לאחד השחקנים האהובים והמקובלים בחדר ההלבשה, הוא הצליח בזמן קצר ביותר להפוך לאהוד וחביב הקהל. במגרש הוא עושה את ההבדל ואחראי על כך שמכבי חיפה הפכה להיות מקבוצה משעממת ואפורה לקבוצה שמחה ואטרקטיבית.

מכבי חיפה גילתה מחדש את אוחנה. לא את אלי אוחנה, הסמל המיתולוגי והנוצץ של בית"ר ירושלים, אלא את זה שמשחק עכשיו בשורותיה, מיכאל אוחנה. הערב (שני, 20:30) מול בית"ר בסמי עופר, אוחנה ינסה להוביל את הירוקים לניצחון מול הקבוצה התוססת של הליגה. הקשר יהיה שם כדי להכריז: מכבי חיפה חוזרת לענייני הצמרת הגבוהה של הכדורגל הישראלי.

עבור אוחנה מדובר במפגש פיקנטי במיוחד, שכן הוא יליד העיר ירושלים ושיחק בבית”ר כבר בגיל נערים. השנים עברו והוא עבר בין קבוצות שונות, אך בשנת 2019 הוא חזר לבית”ר ירושלים והפך לרכש היקר ביותר בתולדותיה, כשהיא שילמה 2 מיליון אירו להפועל באר שבע תמורת חצי מכרטיס השחקן שלו. לאחר שהיה המנהיג של הקבוצה והציג יכולת אדירה במשחקי גביע הטוטו לפני פתיחת העונה בליגה, הוא ספג פציעה קשה שהשביתה אותו לזמן רב. בהתאם למפגש מול היריבה אותה הוא מכיר כל כך טוב, ההתרגשות שלו גבוהה מאוד.

מיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

בקיץ האחרון ועוד קודם להחתמתו של דייגו פלורס, הרבה מאוד השתוממו לנוכח החתמתו של מיכאל אוחנה בשורות הירוקים: "זאת הבשורה החדשה שלנו לעונה החדשה אחרי עידן ברק בכר?" שאלו אז לא מעט אנשים במועדון ומחוצה לו. ההתחלה לא בישרה טובות והיו אף כאלה ששאלו למה צריך את אוחנה כאשר היה אפשר להשאיר את הקשר הצעיר זיו בן שימול ששוחרר לבית"ר ירושלים.

במציאות, אוחנה גילה יכולת טובה באימונים, אך לא ראה דשא. יותר נכון, גם לא ראה ספסל, אלא ראה וישב ביציע משם צפה בקבוצתו מדשדשת מבלי יכולת לעזור לה במגרש. דייגו פלורס פשוט לא ספר אותו. לאורך כל התקופה אוחנה שהיה מתוסכל לא פצה פה, לא עשה פרצופים והמשיך לעבוד ולהאמין שדרך עבודה קשה לא יתעלמו ממנו.

השינוי הגדול הגיע עם כניסתו המחודשת של ברק בכר לתפקיד המאמן. השניים שיתפו פעולה בתקופות היפות של הפועל באר שבע. בכר ידע היטב שהקבוצה שלו חייבת שינוי. לא עוד קבוצה שבלונית וכוחנית, אלא קבוצה שיודעת לשלב גם יצירתיות, ולשם כך, איך לא, יש את אוחנה. לפחות שניים מהבישולים הגדולים שלו לגיא מלמד שפורח גם הוא מחדש הזכירו את מה שהרבה שכחו במכבי חיפה.

גיא מלמד ומיכאל אוחנה חוגגים (חג'אג' רחאל)

פרשן הכדורגל איציק אהרונוביץ' אמר: “אוחנה, מאז שהוא התגלה בכדורגל הישראלי לפני שנים לא מעטות, התברר שיש פה כישרון מטורף בעל שליטה בכדור. האחד על אחד שלו הוא מושלם ולעומק, מה שיוצר יתרון מספרי, שזו הפילוסופיה של הכדורגל מבחינה התקפית וגורם למהלכים וירטואוזים ושערים, וכמובן ניצחונות. בעברו אוחנה סבל מחוסר מזל והפציעות הקטלניות שעצרו לו את הקריירה, אבל הוא לא נכנע, עבר ניתוחים וטיפולים אין ספור וגילה אופי ותמיד האמין בעצמו”.

“לאחר החלמתו עבר לקבוצות בינוניות בכדורגל הישראלי בניסיון לשחזר את עברו הקצר בקבוצות מצוינות, לדוגמה באר שבע של ברק בכר. למזלו, במכבי חיפה האמינו בכישרונו ובפוטנציאל שלא מומש ולכן החליטו להמר עליו כאופציה שלישית, אבל בכדורגל רב הנסתר על הגלוי, לפחות אצל הירוקים, כי לא היה להם את השחקן הבלתי צפוי שמסוגל לבצע מהלכים שמביאים את הכסף הגדול, והקארמה השתנתה מהרגע שקיבל את הקרדיט לפתוח בהרכב. לאוחנה חסר עדיין כושר גופני וגם כושר משחק, אבל יש לו חוסן מנטלי שזה חשוב לא פחות ואין ספק שהוא בדרך הנכונה והבטוחה וקצת מזל לא יזיק".

מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)

אחד האנשים שהולכים יד ביד עם אוחנה בשנים האחרונות הוא סוכנו אריאל בוזורגי. המניה של מיכאל אוחנה הייתה בצניחה מתמדת והתפקיד של בוזורגי היה לנסות ולהחזיר בהדרגה את אוחנה לעניינים מתוך אמונה אמיתית שלא ניתן יהיה להתעלם מהכישרון וממה שיש לאוחנה ברגליים, והוא רק בן 30. בוזורגי שכנע את אוחנה לצאת מאזור הנוחות שהורגל במשך שנים באזור מגוריו בירושלים ועליו לצאת לחפש קבוצה גם במחיר של נדודים לצפון.

אוחנה הגיע לשורות עירוני טבריה, לא היה פשוט לשכנע אותו להגיע לעולה הטרייה של הליגה, לה לא נתנו הרבה סיכוי לשרוד. אוחנה הוא איש מאמין ושומר מסורת והעובדה שבטבריה יש לא מעט סממני קדושה עזרה לו להחליט להצפין. בטבריה אוחנה לא ממש זכה לקרדיט גדול עד שבסוף גם שם נוכחו לדעת עד כמה מדובר בשחקן חשוב שהצליח במשחקים הקריטיים של סוף השנה לחזור ולהוביל את טבריה לחוף מבטחים.

מיכאל אוחנה (שחר גרוס)

בסיום אותה עונה הרעיון היה לצאת מ"מחוץ לקופסה" ולחשוב על משהו גדול יותר. במכבי חיפה עזבו מספר שחקנים יצירתיים דוגמת דיא סבע וליאור רפאלוב ואם מוסיפים על כך את לכתו בטרם עת של גדי קינדה ז"ל ואת סימן השאלה הגדול סביב מתיאס נהואל שלא מצליח להתרומם, האופציה הייתה לנסות ולמצוא את השביל לכפר גלים.

פרשן הכדורגל ורדיו חיפה ניסן קניאס אמר: “מיכאל אוחנה אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל הישראלי בעשור האחרון. אוחנה חתום גם על המעבר הכי יקר בתוך הכדורגל הישראלי, כשעבר מהפועל באר שבע לבית”ר ירושלים. מושיקו חוגג פשוט היה נעול על הילד הזה ועל הכישרון. שתי פציעות קשות עצרו לו את ההתקדמות בקריירה. אותה פציעה, אבל כל פעם ברגל אחרת, פעם בימין, פעם בשמאל, רצועה צולבת. כך יצא ששנתיים רצוף הוא לא שיחק כדורגל. זה קשה מאוד לחזור מזה, אבל רואים שאת הנגיעות שלו בכדור, את הטיפול שלו בכדור, את האחד על אחד, את היציאה מהמקום, זה תכונות שאין להרבה שחקנים ישראלים”.

מיכאל אוחנה בבית"ר (רדאד ג'בארה)

“לפי דעתי, בהיבט הזה הוא המיוחד ביותר בליגה. כמובן שאם הוא לא היה נפצע, אז הוא לא היה מגיע לסיטואציה הזאת. להבדיל אלפי הבדלות, דן ביטון, שהוא באותו גיל כמו אוחנה, לא סומן כהבטחה גדולה כמו מיכאל אוחנה בשום שלב בקריירה, ועד המעבר לבאר שבע גם היה שחקן די בינוני במכבי תל אביב, אבל הנה פרץ בגיל 30 והיום הוא הכוכב הכי גדול בליגה. זאת אומרת, שאי אפשר לסתום את הגולל בגילים האלה, יש הרבה שחקנים שפורצים ופתאום נהיים שחקנים קטלניים. כמובן שהכל תלוי בכשירות שלו, אבל אם הוא לא ייפצע שוב, אז אני צופה שהוא יכול בהחלט להיות שחקן מוביל במכבי חיפה".