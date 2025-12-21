90 דקות לעומרי גאנדלמן בהפסד 2:1 של גנט

# עומרי גאנדלמן פתח בהרכב ושיחק 90 דקות בהפסד 2:1 של גנט לקלאב ברוז' במחזור ה-19 של הליגה הבלגית. גנט נמצאת ברצף לא טוב של תוצאות והיא רק במקום ה-10, כשמנגד ברוז' רחוקה שלוש נקודות מאוניון סן ז'ילואז שבפסגה.

# בהולנד, סתיו לקין שיחק 90 דקות ב-1:1 בין קבוצתו טוונטה לפיינורד במסגרת המחזור ה-17 בליגה ההולנדית. פינורד מהמקום השני בטבלה איבדה נקודות יקרות נגד הקבוצה של הישראלי, שמצידה רשמה תיקו רביעי בששת המחזורים האחרונים (בהם גם לא הפסידה) ונותרה במקום השביעי.

# קבוצת הנוער של ברצלונה סגרה את 2025 בצורה מרשימה עם ניצחון 0:4 על קונסטנסיה. האורחים מהאיים הבלאריים הגיעו במערך הגנתי מאוד של 5-4-1, אך לא הצליחו לעצור את הלחץ והשטף ההתקפי של חניכיו של פול פלאנס, בשחק שבו אוריין גורן פתח בהרכב של הקטלונים.