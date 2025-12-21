אחרי שהתנצל בפני אקוניס: אלון לא יעמוד לדין

איגוד הכדורסל בישראל פרסם החלטה רשמית בנוגע לתלונתו של אלדד אקוניס נגד יונתן אלון, מאמן הפועל ירושלים, בעקבות ראיון שנתן אלון לתקשורת לאחר המשחק מול בני הרצליה. בראיון טען אלון כי אקוניס, כחבר הנהלת איגוד הכדורסל בישראל שלטענתו קובעת את שכר השופטים, ישב על הקווים, צעק לעבר השופטים והפעיל עליהם לחץ במהלך המשחק. בסופו של דבר הוחלט שלא להעמיד את אלון לדין, לאחר שזה התנצל.

כזכור, בדבריו לאחר ההפסד, יונתן אלון תקף בחריפות את יו”ר בני הרצליה, אלדד אקוניס, ואמר: “חבר הנהלת איגוד הכדורסל צעק ‘תן לו טכני’. זה לא מקובל וזה אסור. זה לא עובד ככה, יש חוקים. זה לא הגיוני שהשכונה הזאת תהיה על הספסל. צריך לשים לזה סוף. יושב בן אדם שמחליט על המשכורות של השופטים ועושה דבר כזה. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. לי נתנו טכני, לי אסור להגזים, ולחבר ההנהלה נותנים לדבר, הלוואי שגם לי יהיה מותר מה שמותר לו. אין לי טענת לשופטים ולרמת השיפוט. הטענות שלי הן לכללים שמאפשרים את הסיטואציה שמתרחשת על הספסלים”.

בתגובתו הרשמית לאיגוד הכדורסל הבהיר אלון: “אני פונה אליכם במכתב זה בהמשך לראיון שהענקתי לתקשורת בסיום המשחק של קבוצתי נגד בני הרצליה שהתקיים ביום 13.12.25. ברצוני להביע את התנצלותי הכנה במידה שהדברים שנאמרו על ידי, בלהט הרגע והאמוציות של סיום המשחק, הובנו שלא כהלכה או התפרשו כפגיעה אישית בגורם כזה או אחר באיגוד הכדורסל או במי ממוסדותיו, וכן במועדון הכדורסל בני הרצליה. לא הייתה לי כל כוונה לפגוע בכבודו של איש”.

יונתן אלון (לילך וויס-רוזנברג)

“חשוב לי להבהיר כי כוונתי המקורית הייתה להציף סוגיה עקרונית הנוגעת להפרדה המתבקשת ולכבוד ההדדי בין בעלי התפקידים במגרש, ולא חלילה לתקוף מוסד או אדם כלשהו באופן אישי. אני מצר על האופן שבו הדברים נאמרו ומתנצל אם פגעתי במישהו. אני מכבד את איגוד הכדורסל ואת העוסקים במלאכה, את מועדון הכדורסל בני הרצליה על כל גורמיו, ומקווה כי מכתב זה מעמיד את הדברים על דיוקם”, הוסיף.

בהחלטת איגוד הכדורסל צוין כי נקודת המוצא היא חופש הביטוי בראיונות, כפי שנקבע בפסיקות קודמות. בהחלטה צוטט פסק הדין המנחה: “נקודת מוצא חייבת להיות ‘חירות’ לחופש דיבור וביטוי, היוצא מן הכלל הוא כאשר הדברים מגיעים כדי ביזוי ו/או השפלה ו/או העלבה”. עוד נכתב כי “הביזוי ו/או ההשפלה ו/או העלבון צריכים להיות הפרשנות הלגיטימית היחידה לנאמר באותו ראיון”.

התובע המשמעתי, עו”ד איתמר ליפנר, הדגיש בהחלטתו כי דבריו של אלון אינם עומדים ברף זה, בין היתר משום שאלון סייג את עצמו במהלך אותו ראיון. בהחלטה נכתב: “מר אלון סייג את עצמו כבר באותה הזדמנות, והסביר כי ההפסד נבע מסיבות אשר אינן קשורות לשופטים ו/או להשפעה, לכאורה, של מר אקוניס על השופטים”. עוד צוין כי “לולא ההבהרה של מר אלון במהלך הראיון עצמו, הדין היה מחייב הגשת כתב אישום נגדו”.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)

לצד ההחלטה שלא להעמיד את אלון לדין, האיגוד כלל גם אזהרה מפורשת: “מר אלון מוזהר כי עליו להיזהר בלשונו, בעיקר בראיונות לתקשורת, ולנהוג כבוד בחברי ההנהלה ובשופטי המשחק”. בנוסף צוין כי “טוב יעשה מר אלון אם יתנצל בפני מר אקוניס ישירות”, צעד שאלון אכן ביצע במכתב הבהרה והתנצלות רשמי שצורף להחלטה.