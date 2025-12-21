לאמין ימאל, ראפיניה ודה יונג בהרכב ברצלונה

המחזור ה-17 של הליגה הספרדית יימשך הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כשברצלונה תתארח אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש על סביליה ותרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, ראפיניה, פרמין, לאמין ימאל ופראן טורס.

הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של לפיק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוסאסונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות בקבוצה.

האנזי פליק (IMAGO)

מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה.

במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.