יום ראשון, 21.12.2025 שעה 19:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

רבע 1, 00:33: מכבי רעננה - הפועל חולון 17:16

ליגת ווינר סל, מחזור 10: פתיחה צמודה. הקבוצות מגיעות במומנטום הפוך, האורחת תרצה להמשיך ברצף הניצחונות והמארחת תנסה להתאושש ולחזור למסלול

|
יאיר קרביץ (לילך וויס-רוזנברג)
יאיר קרביץ (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור העשירי בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במטרווסט, שם מארחת מכבי רעננה את הפועל חולון. עבור שתי הקבוצות זה יהיה מפגש ליגה ראשון מזה 25 שנה, כשהן מגיעות במצבים שונים לגמרי. רעננה בעיצומו של רצף שלילי עם שישה הפסדים רצופים ומאזן 7:2, בעוד חולון, עם מאזן 2:6, נהנית מתקופה טובה וניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות.

העולה החדשה פתחה את העונה באופטימיות ואף עמדה על מאזן 1:2 בסוף אוקטובר, אך מאז לא הצליחה לנצח. במחזור הקודם היא הפסידה בבית 84:80 לעירוני קריית אתא. 

חולון מגיעה לרעננה אחרי שבוע מוצלח במיוחד. בליגה היא ניצחה בבית את מכבי רמת גן 66:67 לאחר קאמבק ברבע האחרון, ובאמצע השבוע הבטיחה יתרון ביתיות בפליי אין של ליגת האלופות עם ניצחון חוץ 83:92 על בורסאספור במחזור הסיום של שלב הבתים. 

במבט היסטורי, רעננה מחזיקה במאזן ביתי מושלם מול חולון בליגה הבכירה. בחמשת משחקי הבית ביניהן היא ניצחה בכל פעם, בהפרש מצטבר של 74 נקודות. המפגש האחרון נערך בפברואר 2001 והסתיים ב-67:83 לרעננה, כשאז יובו סטאנויבייץ' סיפק הופעה גדולה עם 32 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד 19 נקודות של ג'ו וויילי לא הספיקו לחולון.

רבע ראשון:

החמישייה של מכבי רעננה: דיילן קונץ, ג'ו רגלנד, נייט לשבסקי, יותם חנוכי, טייריס רדפורד.

החמישייה של הפועל חולון: דרק וולטון ג'וניור, טוד ווית'רס, ניסייר ברוקס, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי.

המשחק נפתח עם מהלך נהדר של דרק וולטון ג'וניור שהשלים שלוש נקודות, לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, ג’ו רגלנד מסר אסיסט נהדר לדיילן קונץ שקלע מתחת לסל. ניסייר ברוקס הוסיף שתי נקודות לאורחת.

יותם חנוכי חדר נהדר לכיוון הסל, סיים טוב והעניק יתרון ראשון במשחק למארחת. ליאור קררה קלע מחצי מרחק. עידן זלמנסון מסר אסיסט נהדר לדרק וולטון. נתנאל ארצי חדר עם הגב לסל וקלע עוד שתי נקודות. רגלנד קלע נקודות ראשונות מול האקסית. יאיר קרביץ חטף מרגלנד וסיים מתפרצת בלייאפ. 

