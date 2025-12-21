יום ראשון, 21.12.2025 שעה 19:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

רבע 2, 00:59: הפועל ב"ש - הפועל י-ם 37:50

ליגת ווינר סל, מחזור 10: אחרי ההפסד להרצליה, הירושלמים מקווים לחזור למסלול הניצחונות אך מתקשים מול הדרומיים, שבהובלת אלבי מכתיבים את הקצב

|
רועי הובר מול דמיאן דאן (מרטין גוטדאמק)
רועי הובר מול דמיאן דאן (מרטין גוטדאמק)

המחזור העשירי בליגת ווינר סל יוצא לדרך כעת עם מפגש בין הפועל באר שבע/דימונה להפועל ירושלים, שייערך בקונכייה. זו תהיה ההתמודדות השנייה בין השתיים העונה, לאחר שכבר נפגשו בשלב הבתים של גביע ווינר סל, משחק שבו הירושלמים יצאו עם ניצחון חד צדדי 76:92. הפעם שתיהן מגיעות לאחר הפסד במחזור הקודם ויקוו לחזור למסלול הניצחונות זו על חשבון זו.

הקבוצה של רמי הדר קיוותה במחזור האחרון לרשום רצף ניצחונות ראשון העונה, אך ספגה הפסד ביתי כבד להפועל תל אביב, 102:77, וירדה למאזן 6:3. מעבר לתוצאה, הדרומיים הציגו אחד ממשחקי ההתקפה החלשים שלהם העונה, עם כמות הנקודות השנייה הנמוכה ביותר בליגה עד כה. 

מן העבר השני, הפועל ירושלים מגיעה לאחר הפסד חוץ 95:80 לבני הרצליה, שהוריד אותה למאזן 3:5 בליגה וקטע רצף של ארבעה ניצחונות מקומיים ו-11 ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בזירה האירופית, לעומת זאת, החבורה של יונתן אלון המשיכה להרשים כשניצחה בלובליאנה 81:84 את צדביטה אולימפיה, התבססה במקום הראשון בבית א’ ורשמה ניצחון שמיני ברציפות. 

המאמנים לוחצים ידיים (מרטין גוטדאמק)המאמנים לוחצים ידיים (מרטין גוטדאמק)

ההיסטוריה בין הקבוצות נוטה בבירור לטובת ירושלים, שמובילה 1:14 במפגשי העונה הסדירה וניצחה בכל חמשת המשחקים האחרונים, כולל 68:104 בעונה שעברה. הניצחון היחיד של באר שבע/דימונה הושג בדצמבר 2022, אז גברה בבית 61:70, בין היתר בזכות ערב מצוין של גרג וויטינגטון שקלע 21 נקודות.

מייקל פוסטר במאבק (מרטין גוטדאמק)מייקל פוסטר במאבק (מרטין גוטדאמק)

רבע ראשון: 17:26 להפועל ב”ש/דימונה

חמישייה ב”ש: קודי דמפס, מייקל פוסטר, יואב ויטלם, ברנדון אנג’ל וסי ג’יי אלבי.

חמישייה ירושלים: ג’וזיאה ג’יימס, נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון וג’ארד הארפר.

פתיחה טובה של הדרומיים שמה אותם ביתרון 4 שתי דקות מהפתיחה, הירושלמים צימקו, אך נקודות של ויטלם שמו את ב”ש ב-6:13. לוי והארפר הצליחו להוריד עד ל-2 בלבד, אך שלשה נפלאה של דמפס שמה את הקבוצה הדרומית ביתרון 5. הארפר החזיר ל-2 עם סל ועבירה, פוסטר הגיב מנגד עם סל משלו ודקה לסיום הרבע אלבי קלע לייאפ והחזיר ל-5. איוריו קלע שלשה גדולה ונתן לב”ש יתרון משמעותי, דאן הוסיף אחת עם הבאזר וסגר את הרבע על יתרון של 9 נקודות.

יואב ויטלם במאבק עם אייזיה מובלי (מרטין גוטדאמק)יואב ויטלם במאבק עם אייזיה מובלי (מרטין גוטדאמק)

רבע שני:

אלבי פתח עם נקודות דרומיות, ג’יימס מיד הגיב בצד השני ואיוריו הוסיף שלשה בדרך ל-19:31 דרומי. לוי צימק בשלשה, דמפס קלע מנגד וקרינגטון דייק אחת מ-2 מהקו והוריד ל-10. אלבי קלע פעמיים מהקו, הירושלמים הגיבו בבליץ קצר שהוריד את ההפרש ל-7, כשלאחריו אלבי קלע עוד פעמיים מהקו ונתן לב”ש 28:37 אחרי חמש דקות. המארחת המשיכה בריצה עם שלשה של שטרית וסל של אלבי, שהעלו ל-28:42 ושלחו את יונתן אלון לפסק זמן. שלשות רצופות בשני הצדדים הורידו ל-11, 

איזייה מובלי מול סם איוריו (מרטין גוטדאמק)איזייה מובלי מול סם איוריו (מרטין גוטדאמק)
