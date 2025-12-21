קרע חלקי ברצועות לכריסטנסן שבחוץ ל-4 חודשים

ברצלונה ספגה מכה נוספת לקראת המשך העונה, לאחר שאנדראס כריסטנסן אובחן עם קרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל. הבלם הדני נפצע בתנועה לא טובה במהלך האימון אתמול (שבת) ובשל כך לא יצא עם הקבוצה למשחק מול ויאריאל. הבדיקות שבוצעו ביום ראשון בברצלונה אישרו כי מדובר בקרע חלקי, ולכן השחקן יעבור טיפול שמרני ולא ניתוחי.

למרות שהמועדון לא נקב בלוח זמנים רשמי להחלמה, ההערכות מדברות על היעדרות של שלושה עד ארבעה חודשים – פרק זמן משמעותי שמציב את האנזי פליק בפני מצוקה בהגנה. נכון לעכשיו, לרשות המאמן עומדים רק שני בלמים טבעיים: פאו קובארסי ואריק גארסיה שמתופקד בכלל כקשר אחורי, כאשר ז’ול קונדה מתופקד כמגן ימני.

הפציעה של כריסטנסן מצטרפת להיעדרותו המתמשכת של רונאלד אראוחו, שעדיין אין מועד ברור לחזרתו. עם זאת, במועדון מנסים לשמור על קור רוח. כריסטנסן לא היה שחקן קבוע בהרכב של פליק בתקופה האחרונה, והיכולת הטובה שמציג ג’רארד מרטין בעמדת הבלם מעניקה לצוות המקצועי שקט יחסי.

האנזי פליק (IMAGO)

יחד עם זאת, ברור כי ברצלונה תנצל את פגרת חג המולד כדי לבחון לעומק את מצבת הבלמים ולבדוק אפשרות לחיזוק בעמדה, שכבר עמדה על הפרק עוד לפני הפציעה האחרונה. כל זאת ייעשה ללא לחץ מיידי, אך מתוך הבנה שהסגל הדליל במרכז ההגנה עלול להפוך לבעיה בהמשך.

בינתיים, המיקוד המלא של ברצלונה נמצא במשחק החוץ מול ויאריאל, אליו מגיע פליק לא רק בלי כריסטנסן, אלא גם ללא פדרי - חיסרון שמדאיג את המאמן אפילו יותר לקראת המשך הדרך.