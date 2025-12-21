ריפליי תומכת בשחקני באיירן מינכן עם מראה חדש

המותג האיטלקי ריפליי חתם על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת הכדורגל הגרמנית באיירן מינכן. על פי ההסכם, ריפליי תהיה הספונסרית הרשמית של הקבוצה עד יוני 2027, ותספק בגדים רשמיים ובלתי פורמליים לשחקנים ולצוות הטכני והניהולי של המועדון.



בהתאם להסכם, שחקני באיירן מינכן ילבשו את הבגדים של ריפליי לפני ובמהלך משחקים, כשהם מקבלים גם את ההזדמנות להשתתף באירועים מיתוגיים ולקמפיינים בינלאומיים של המותג.

שחקני באיירן לבושים בריפליי (יח"צ)

בריפליי משוכנעים שהסגנון המודרני והספורטיבי של המותג יתאים באופן מושלם לערכים של באיירן מינכן, שמחפשת תמיד להיראות רעננה, דינמית ומלאה בסטייל - גם מחוץ למגרש. שני הצדדים מצפים לשיתוף פעולה פורה וליצירת אסתטיקה מנצחת במגרש ובחיי היום-יום של השחקנים.