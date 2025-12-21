הבלאגן בנתניה נמשך: ליקויאניס סיים את תפקידו

הזעזועים באליצור נתניה נמשכים. לאחר עזיבת המנהל המקצועי, עידן אבשלום, בשבוע שעבר והתפטרותו של יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר ביום חמישי, אתמול (שבת) שוחח מאמן הקבוצה אריס ליקויאניס עם הנהלת המועדון והודיע לקבוצה על רצונו לעזוב. בשיחה סוכם כי היווני יעזוב את תפקידו באופן מיידי. את האימון היום כבר מעביר עוזר המאמן, נתנאל דהן.

ליקויאניס בן ה-55 מונה למאמן הקבוצה בתחילת נובמבר, אך לא הצליח להשיג ולו נצחון אחד בחמשת המשחקים אותם ניהל. לאחר ההפסד למכבי ראשון לציון ביום שישי, שהיה השמיני ברצף של הקבוצה מהשרון, החליט ליקויאניס כי אין ביכולתו לסייע לקבוצה.

בנתניה מחפשים מאמן בקדחתנות, אך האופציות לא רבות. גיא גודס קיבל פנייה עוד לפני מינויו של ליקויאניס, אך השיב בשלילה. פנייה נעשתה גם לאורן אהרוני, אך כרגע הוא אינו שש להגיע.

באליצור נתניה אמרו: “אנחנו מודים לאריס על התקופה הקצרה שלו איתנו, על המחויבות, המקצועיות ההשקעה, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו. אנו בטוחים שאריס הוא מאמן מצוין, שבעת הנוכחית ובסיטואציה שנוצרה לא הצליח להוביל את הקבוצה כפי שקיווינו וציפינו”.

דברי הפרידה של אריס ליקויאניס: “תודה לכולם. התקופה שבה עבדנו יחד הייתה קצרה, אך משמעותית עבורי. אני רוצה להודות לכל אנשי המועדון, שהתייחסו אליי בכבוד גדול לאורך כל הדרך, ולהודות על ההזדמנות שניתנה לי. התוצאות לא היו כפי שכולנו קיווינו, ובהסכמה משותפת החלטנו לסיים את דרכנו בשלב זה. אני מאחל למועדון הצלחה רבה בהמשך, ואולי דרכינו עוד יצטלבו בעתיד”.