הוועדה קבעה: דאפה היה צריך לקבל כרטיס אדום

לאחר שנפתח המחזור ה-15 בליגת העל אמש (שבת) ועדת השיפוט של איגוד השופטים החלה לפרסם את מסקנותיה על ההחלטות המרכזיות וקבעה כי דניאל דאפה היה צריך לראות כרטיס אדום.

חלוץ הפועל תל אביב שיחק את מלוא 90 הדקות מול בני ריינה בניצחון 1:3, אך על פי הוועדה היה אמור לסיים את דרכו כבר בדקה ה-25 לאחר עבירה שביצע על ליאור גליקליך שוער היריבה, בגינה קיבל כרטיס צהוב בלבד.

בלשון ההודעה של הוועדה נכתב: “בדקה 25 הונף כרטיס צהוב לשחקן הפועל ת”א. העבירה בוצעה בעוצמה גבוהה, באופן ברוטלי, תוך שימוש בפקקים חשופים ובאופן שמסכן באופן ממשי את שלום היריב ולכן נדרש היה להניף כרטיס אדום כולל התערבות של שופט המסך, בגין עבירת משחק חמורה”.

האירוע התרחש בזמן שדניאל דאפה נשלח למצב מבטיח בחצי של בני ריינה, אך נתן לעצמו מקדמה גדולה שאיפשרה לשוער לצמצם את המרחק. בניסיון להגיע לכדור החלוץ גלש ופגע עם רגלו קדימה בשוער, במה שזיכה אותו בפועל בכרטיס צהוב.