ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הוועדה קבעה: דאפה היה צריך לקבל כרטיס אדום

הוועדה באיגוד השופטים פרסמה את מסקנותיה וטענה שחלוץ הפועל ת"א היה צריך להיות מורחק בדקה ה-25 מול ריינה: "עבירה ברוטלית, סיכן את שלום היריב"

|
דניאל דאפה (חגי מיכאלי)
דניאל דאפה (חגי מיכאלי)

לאחר שנפתח המחזור ה-15 בליגת העל אמש (שבת) ועדת השיפוט של איגוד השופטים החלה לפרסם את מסקנותיה על ההחלטות המרכזיות וקבעה כי דניאל דאפה היה צריך לראות כרטיס אדום.

חלוץ הפועל תל אביב שיחק את מלוא 90 הדקות מול בני ריינה בניצחון 1:3, אך על פי הוועדה היה אמור לסיים את דרכו כבר בדקה ה-25 לאחר עבירה שביצע על ליאור גליקליך שוער היריבה, בגינה קיבל כרטיס צהוב בלבד.

בלשון ההודעה של הוועדה נכתב: “בדקה 25 הונף כרטיס צהוב לשחקן הפועל ת”א. העבירה בוצעה בעוצמה גבוהה, באופן ברוטלי, תוך שימוש בפקקים חשופים ובאופן שמסכן באופן ממשי את שלום היריב ולכן נדרש היה להניף כרטיס אדום כולל התערבות של שופט המסך, בגין עבירת משחק חמורה”.

האירוע התרחש בזמן שדניאל דאפה נשלח למצב מבטיח בחצי של בני ריינה, אך נתן לעצמו מקדמה גדולה שאיפשרה לשוער לצמצם את המרחק. בניסיון להגיע לכדור החלוץ גלש ופגע עם רגלו קדימה בשוער, במה שזיכה אותו בפועל בכרטיס צהוב.

