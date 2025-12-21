הנהלת ריאל מודאגת מוויניסיוס, שטס לדובאי

המתח סביב ויניסיוס ג'וניור ממשיך להעסיק את ריאל מדריד, ובמועדון מודים כי האווירה שנוצרה סביב הכוכב הברזילאי בחודשים האחרונים מעוררת דאגה אמיתית בקרב ההנהלה, כך לפי דיווח ב’אס’. למרות שהמועדון עומד מאחוריו באופן ברור, קריאות הבוז שנשמעו מהיציעים והסערה שנלווית אליהן מחייבות, מבחינת ראשי המועדון, התייחסות עמוקה יותר לשגרה ולמסרים בתוך הקבוצה.

ויניסיוס ספג קריאות בוז מהקהל בברנבאו, גם אם הן היו מעורבות במחיאות כפיים. חלק מהאוהדים מתקשים לסלוח לברזילאי, שזוכה בשבועות האחרונים ליחס שונה בתקשורת בהשוואה לשחקנים אחרים בסגל. במועדון מדגישים כי לאורך כל התקופה ההנהלה ממשיכה לתמוך בו, אך מודים שהאווירה הכללית סביבו אינה בריאה כפי שהייתה בעבר.

יחד עם זאת, במסדרונות ההנהלה מדגישים כי אין שחקן שנמצא מעל לביקורת. פלורנטינו פרס הבהיר זאת באופן ישיר בארוחת חג המולד של המועדון, כאשר אמר לשחקנים כי "אין מקום לשאננות". המסר הזה, כך נטען, עומד מאחורי הכוונה לבצע שינוי מסוים בהתנהלות היומיומית בקבוצה כבר בימים הקרובים.

ויניסיוס (IMAGO)

למרות המתח, הקשר בין ויניסיוס לבין פרס ושאר חברי ההנהלה נותר פתוח וזורם. במועדון מעריכים את מוסר העבודה שלו, את ההתמדה על כר הדשא וגם שיפור מסוים בגישה ובהתנהלות. עם זאת, מודים שם כי מאז החילוף במשחק מול ברצלונה חל שינוי ברור באווירה סביבו, וכי המחלוקות והכותרות סביבו לא סייעו להשיב את השקט.

אירועים נקודתיים, כמו הצחוק על הספסל במשחק מול טלאברה, אינם נתפסים בהנהלה כעניין מרכזי, אך במועדון סבורים כי מה שקרה לאחר החילוף האחרון היה ניתן למניעה. מבחינת הצוות המקצועי, מדובר היה בהחלטה טקטית בלבד, החלטה שיש לכבד ואין לראות בה אמירה אישית כלפי השחקן.

גם ויניסיוס עצמו הודה לאחרונה כי הוא רחוק מהיכולת הטובה ביותר שלו. ועדיין, במועדון מזכירים כי הוא ממשיך לחפש את השער ואת המסירה הנכונה, כפי שעשה מול סביליה כשהשאיר את אמבפה לבדו מול השוער בשני מצבים ברורים שלא הסתיימו בשער.

ויניסיוס וחוסה אנחל קרמונה במאבק (IMAGO)

הרגע שסימל יותר מכל את חוסר השקט הגיע דקות לאחר סיום המשחק מול סביליה. ויניסיוס, שירד בדקה ה-83 לקול שריקות בוז וחלק קטן של מחיאות כפיים, שינה את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם מתמונה במדי ריאל מדריד לתמונה במדי נבחרת ברזיל, והוסיף פוסט עם שלוש נקודות. במועדון ראו בכך סימן ברור לכך שלא הכל מתנהל כמתוכנן.

זמן קצר לאחר מכן, כשהוא כבר בדובאי, הבהירו גורמים במועדון כי "הימים האלה מחוץ לספרד יהיו טובים לכולם". הנסיעה לאמירויות אינה מקרית: כמו בשנים קודמות, שחקני ריאל מדריד ממלאים שם מחויבויות פרסומיות במסגרת ההסכם עם Visit Dubai, רגע לפני היציאה לחופשת חג המולד.

הסטורי של ויניסיוס (אינסטגרם)

אלא שהפעם הזרקור הופנה כולו אל ויניסיוס. יום המשחק המתוח, החילוף והתגובות מהיציע, לצד שינוי תמונת הפרופיל, יצרו תחושה של יום מריר במיוחד עבור הברזילאי. על פי הדיווחים, כמה מחבריו לקבוצה ניסו להרגיע את הרוחות ברשתות החברתיות, אך המתח היה ניכר.

רודריגו, בלינגהאם ו-ויניסיוס (IMAGO)

התגובות לא איחרו להגיע. ג'וד בלינגהאם כתב "My 7" עם לב לבן, אמבפה שלח ארבעה לבבות, מרסלו הוסיף את הכיתוב "Capi" עם אימוג'ים, אנדריק פרגן במילים חמות, וגם ראול אסנסיו הצטרף עם מחיאות כפיים ולבבות. המסר היה ברור: חדר ההלבשה עומד מאחורי ויניסיוס.

במבט קדימה, ריאל מדריד נמצאת כעת בפגרה עד 29 בדצמבר, אז תשוב לפעילות לקראת משחקי הליגה והמפגשים הקרובים, כולל חצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיקו מדריד. עבור ויניסיוס, דובאי הייתה תחנת עבודה קצרה בלבד, אך גם הפסקה הכרחית בתוך סערה שעדיין רחוקה מלהסתיים.