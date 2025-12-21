יום ראשון, 21.12.2025 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אוהדים של ב"ש גרמו לנזק באצטדיון "בראל"

ההפסד לטבריה לא עבר בשקט אצל האוהדים שלאחר המשחק מול טבריה עקרו כיסאות ביציע וכתובות גרפיטי נכתבו בשירותים. הנזק מוערך בעשרות אלפי שקלים

|
הנזק לשירותים באצטדיון
הנזק לשירותים באצטדיון "בראל" (פרטי)

ההפסד הצורב של הפועל באר שבע אמש (שבת) 3:0 לעירוני טבריה, לא עבר בשקט גם אצל אוהדי הקבוצה, כאשר הבוקר התגלו נזקים באצטדיון “בראל”, מהמשחק שנערך אתמול בערב.

לאחר הסיור היומי הבוקר באצטדיון, התברר (כך גם ניתן לראות בתמונות) כי נעקרו מספר כיסאות ממקומם, כתובות גרפיטי נכתבו על דלתות השירותים ובתאי השירותים ובכלל ניתן לראות שמצב השירותים לאחר המשחק הוא לא טוב.

גרפיטי על דלת השירותים (פרטי)גרפיטי על דלת השירותים (פרטי)
הכיסאות שנפגעו באצטדיון (פרטי)הכיסאות שנפגעו באצטדיון (פרטי)

באופן כללי, בהנהלת האצטדיון מעריכים נזקים של עשרות אלפי שקלים, כאשר בעבר הבעלים אלונה ברקת ידעה לשאת בעלויות כמו במקרה באצטדיון “מרים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */