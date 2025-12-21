אוהדים של ב"ש גרמו לנזק באצטדיון "בראל"

ההפסד הצורב של הפועל באר שבע אמש (שבת) 3:0 לעירוני טבריה, לא עבר בשקט גם אצל אוהדי הקבוצה, כאשר הבוקר התגלו נזקים באצטדיון “בראל”, מהמשחק שנערך אתמול בערב.

לאחר הסיור היומי הבוקר באצטדיון, התברר (כך גם ניתן לראות בתמונות) כי נעקרו מספר כיסאות ממקומם, כתובות גרפיטי נכתבו על דלתות השירותים ובתאי השירותים ובכלל ניתן לראות שמצב השירותים לאחר המשחק הוא לא טוב.

גרפיטי על דלת השירותים (פרטי)

הכיסאות שנפגעו באצטדיון (פרטי)

באופן כללי, בהנהלת האצטדיון מעריכים נזקים של עשרות אלפי שקלים, כאשר בעבר הבעלים אלונה ברקת ידעה לשאת בעלויות כמו במקרה באצטדיון “מרים”.