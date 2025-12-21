שחקן בכיר נוסף נחקר בחשד להונאת ביטוח לאומי

פרשת הונאת הביטוח הלאומי ממשיכה להסתעף: לאחרונה נחקר בפרשה שחקן כדורגל בכיר נוסף, בחשד שהעביר כתובת פיקטיבית לצורך קבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

על פי החשד בשלב זה, השחקן מסר כתובת מגורים שאינה משקפת את מקום מגוריו בפועל, זאת במטרה לעמוד בתנאים לקבלת הקצבאות. בחקירתו טען השחקן כי העברת הכתובת בוצעה בעקבות דרישה של הקבוצה בה שיחק באותה תקופה.

פרט מעניין נוסף שעולה מהחקירה הוא כי המשכיר של הנכס הרשום הוא שחקן כדורגל בכיר אחר. הערכה כי סביב החקירה הנוכחית צפויות התפתחויות נוספות בתקופה הקרובה, שעשויות להוביל לזימונם ולחקירתם של שחקנים נוספים.

כזכור, כפי שפורסם לראשונה במסגרת "שיחת היום” בערוץ ובאתר ONE, כחלק מפרשת ההונאה, 49 שחקני כדורגל, בהם כוכבים בכירים, יוזמנו לוועדות רפואיות חוזרות. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי קביעות הנכות שניתנו להם בעבר יבוטלו, וכי הם יידרשו להשיב מיליוני שקלים לקופה הציבורית.

כדורגל, אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

בהודעה רשמית שפרסם הביטוח הלאומי נמסר אז: "הביטוח הלאומי מעדכן כי 49 תיקים של שחקני כדורגל נפתחו מחדש. כלל השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת, וקביעות הנכות שנקבעו להם יבוטלו. הביטוח הלאומי מדגיש כי כל מי שיימצא כי קיבל כספי ציבור שלא כדין, ייאלץ להשיבם לקופה הציבורית״.

הפרשה התפוצצה בחודש מאי האחרון, לאחר כשנה וחצי של חקירה סמויה שביצעו אגף החקירות וביקורת הפנים של הביטוח הלאומי. על פי החשד, עורכי דין, רופאים ושחקני כדורגל בכירים היו מעורבים בהונאה רחבת היקף, במסגרתה נקבעו לשחקנים אחוזי נכות פיקטיביים, וקצבאות נכות הועברו אליהם במשך שנים - בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים.

מממצאי החקירה עולה כי רופא מסוים תיאם לכאורה עם עורכי דין מועדי ועדות רפואיות ואף סיפק מסמכים מזויפים, אשר תרמו לקביעת אחוזי נכות שאינם משקפים את מצבם הרפואי האמיתי של השחקנים. אותם שחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה, אך בפועל המשיכו לשחק באופן מלא בקבוצותיהם, במקביל לקבלת קצבאות חודשיות של אלפי שקלים.