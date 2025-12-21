יום ראשון, 21.12.2025 שעה 14:22
"מוטלת עלינו החובה להדהד את הסיפורים"

לקראת יום הזיכרון הבינ"ל לשואה: תערוכה בנושא התרומה היהודית לספורט בפולין תוצג במוזיאון הספורט היהודי. מנהלת המוזיאון: "המקום הטבעי למיצג"

מועדון הספורט בר כוכבא מהעיר ז'שוב, 1936 (הארכיון הפולני)
מועדון הספורט בר כוכבא מהעיר ז'שוב, 1936 (הארכיון הפולני)

לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה: תערוכה בנושא התרומה היהודית לספורט בפולין, שבין שתי מלחמות העולם, תוצג במוזיאון הספורט היהודי בכפר המכביה ברמת גן, המוסד המוביל בעולם בתחום מוזיאוני הספורט היהודי. המיצג, שיגיע לישראל בשיתוף המוזיאון לתולדות יהדות פולין ושגרירות פולין בישראל, ייפתח ביום רביעי, 7 בינואר, יוצג עד יום ראשון ה-1 בפברואר ויהיה פתוח ללא תשלום לקהל הרחב. 

בשנים 1918 ועד 1939, פעלו ושגשגו בפולין מעל 400 מועדוני ספורט מגוונים שהוקמו על ידי ספורטאים יהודים. הפעילות הספורטיבית במועדונים אלה הייתה מקור לזהות, גאווה וביטוי עצמי. ספורטאים יהודים רבים הגיעו להישגים משמעותיים והביאו כבוד רב לארצם, אבל הישגיהם ותרומתם נגדעו באכזריות בתקופת השואה. התערוכה מדגישה את האופן בו ספורט בונה זהות, חוסן וקהילתיות, ונועדה להציג את החיבור בין העבר להווה.

התערוכה מציגה את סיפור חיי הספורט היהודיים בפולין באמצעות 14 לוחות המשלבים מגוון גדול של צילומים, מסמכים וסקירות. המבקרים בתערוכה ייחשפו להתפתחות המועדונים השונים בערים הגדולות במדינה ובהן וורשה, קרקוב ולודז', וגם לבוב ווילנה שהיו חלק מפולין באותה התקופה בענפי הכדורגל, האגרוף, השחייה, השחמט וענפי החורף.

מכבי ורשה אגרוף, 1930-1939 (הארכיון הפולני)מכבי ורשה אגרוף, 1930-1939 (הארכיון הפולני)
ספורטאים ממועדון חשמונאי לבוב, 1930-39 (הארכיון הלאומי הפול)ספורטאים ממועדון חשמונאי לבוב, 1930-39 (הארכיון הלאומי הפול)
משחק הוקי של מכבי קרקוב, 1934 (הארכיון הפולני הלאומי)משחק הוקי של מכבי קרקוב, 1934 (הארכיון הפולני הלאומי)

בתערוכה מוצגים הסיפורים של כמה מהספורטאים הבולטים ביותר באותה התקופה, שהישגיהם הפכו לסמלים של אומץ זהות ושייכות. בין הספורטאים שסיפורם מקבל ביטוי מיוחד נמצא יוזף קלוץ, שחקן יוטז'נקה קרקוב ונבחרת פולין בכדורגל, שהיה לשחקן שהבקיע את השער הראשון אי פעם של הנבחרת הפולנית במשחק בינלאומי ב-1922 ונספה בגטו ורשה.

עוד מוצג בתערוכה סיפורו מעורר ההשראה של מתאגרף מכבי וורשה, שפסל רותולץ, מהמתאגרפים הגדולים במדינה בשנות ה-30 ואלוף פולין במשקל קל, הוא ייצג אותה בתחרויות בינלאומיות רבות, ששרד את גטו ורשה ואת המלחמה.

בנוסף ייחשפו המבקרים בתערוכה לסיפורו של השחיין לייזור שרייבמן ממועדון "בר כוכבא ורשה", מגדולי הספורטאים בפולין בשנות ה-30 שייצג אותה במשחקים האולימפיים בברלין ב-1936 ונספה בגטו ורשה, ולסיפורו של השחמטאי דוד פשיורקה, שסייע לארצו לזכות במדליית הזהב באולימפיאדת השחמט בהמבורג, גרמניה ב-1930 ונרצח ב-1940. 

אליפות פולין בשחיה 1932, לייזור שרייבמן במרכז (הארכיון הפולני)אליפות פולין בשחיה 1932, לייזור שרייבמן במרכז (הארכיון הפולני)
אלופי אליפות הרכיבה של מועדוני מכבי, 1932 (הארכיון הלאומי הפולני)אלופי אליפות הרכיבה של מועדוני מכבי, 1932 (הארכיון הלאומי הפולני)
שחקני יוצשחקני יוצ'נקה לבוב, 1935 (הארכיון הלאומי הפולני)

מנהלת מוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, אסנת צור: "כמוזיאון היחיד בעולם שמתמקד כולו במורשת הספורט היהודי, המקום הטבעי לתערוכה זו הוא כפר המכביה. התערוכה שמה זרקור על אחד הפרקים החשובים בהיסטוריה הספורטיבית שלנו.

“מועדוני הספורט היהודיים בפולין והספורטאים היהודים שפעלו במדינה עד לשואה, הם נדבך מרכזי בסיפור של הספורט היהודי, הפולני וגם הישראלי. מוטלת עלינו החובה, במיוחד במוזיאון הזה, להדהד את סיפורם ולהביאו לקהל הרחב. אנחנו מודים לשגרירות פולין בישראל על השותפות בקידום תערוכה חשובה זו, ואנו נמשיך לפעול לאירוח תערוכות נוספות בנושאי ההתמחות שלנו מרחבי העולם".

