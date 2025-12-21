"ב"ש קיבלה מכה לראש שתחזיר אותה לקרקע"

בהפועל באר שבע עדיין לא יצאו מההלם לאחר התבוסה 3:0 לעירוני טבריה. הקבוצה בראשות רן קוז'וק לא הופיעה, וכעת בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב יכולות להתקרב אליה. אז איך הדרומיים ספגו הפסד כזה? קפטן העבר של הפועל באר שבע, סתיו אלימלך, דיבר על התבוסה בתוכנית 'שיחת היום' ב-ONE.

מה דעתך על התבוסה אמש?

“באר שבע פתחה את העונה ברעב ובאיכות עם שישה ניצחונות רצופים. יש ירידה והיא מעבר למצופה. אם נסתכל על בית”ר ירושלים, היא פתחה את העונה בצורה לא טובה ועכשיו נראית מצוין. זה יוצר עניין בליגה, אבל באר שבע חייבת לחזור לעניינים. קוז’וק צריך לקחת את זה בידיים, והוא גם אמר שזה על הצוות המקצועי, וזה ייאמר לזכותו. אי אפשר להפסיד ככה משחק”.

כמה קאנגווה היה חסר אתמול?

”אי אפשר לבוא זחוחים, הם באו זחוחים וקיבלו בראש מכה שתחזיר אותם לקרקע. ידעו שקאנגווה נוסע לאליפות והיו צריכים לייצר אופציות נוספות במקומו שיהיו יעילות. לאחר ההרחקה קוז’וק לא הגיב מספיק טוב, הוא בדרך כלל יודע להגיב. ב”ש יודעת לחזור מפיגור והיא יודעת לעמוד בעשרה שחקנים, אבל אתמול לא הייתה תגובה טובה. אולי היה צריך לחזור לשלושה בהגנה, אולי לשנות מערך. לא יודע. פשוט לא הגיבו”.

איך אתה רואה את המשך העונה של ב”ש?

מאתגרת מאוד. באר שבע צריכה ספסל יותר עמוק ואיכותי. ספסל שידע להיות יעיל כדי לבוא ולנצח משחקים כאלה. מכבי תל אביב יכולה לנצח הערב, לצמק את הפער ולחזור לעצמה וכל המרוץ נפתח כשגם בית”ר ירושלים עורבת. עכשיו מתחיל ה’מאני טיים’. לפני הפלייאוף, ב”ש צריכה לבוא עם נקודות גם על חשבון משחק פחות טוב כדי להגיע עם יתרון משמעותי ושלא יקרה מה שקרה בעונה שעברה”.