"צריך עוד 2 שחקנים כדי להתחרות על הפלייאוף"

שרון מימר ובני סכנין הביסו אתמול (שבת) 0:3 את מ.ס אשדוד והמשיכו לטפס במעלה הטבלה אל המקום השביעי. אחרי שהמאמן ראה את ג'בייר בושנאק, ארתור מירניאן ומתיו קוג’ו כובשים, הוא סיכם את המשחק ודיבר על העונה של סכנין בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

כמה כואב לך המצב בבני ריינה שמאז שעזבת אותם הקבוצה שוקעת ולא מצליחה להתרומם?

“המצב של ריינה מבאס, יש לי למקום הזה פינה חמה בלב, אני מכיר שם הרבה אנשים שאני אוהב. אני לוקח את זה בפרופורציה ומתרכז במקום שאני נמצא כיום”.

הפכתם את המשחק אתמול למשחק קל.

"היינו בסוג של פרשת דרכים, התחתית מתקרבת ואם היינו מפסידים היינו נכנסים ללחץ, אבל עשינו ניצחון טוב בדרך יפה ולא נשכח שבאנו אחרי הפסד כואב בדקה ה-95 וההתאוששות הייתה טובה. שאפו לשחקנים”.

שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)

אם מכבי נתניה או מכבי חיפה מפסידות, אתם רק שתי נקודות מהמקום לפלייאוף העליון, שאמרת שלא תצליחו להגיע אליו.

"יש לי שיער לבן מהכדורגל. עם דיבורים לא מגיעים לכלום. יש לפנינו קבוצות עם סגלים עמוקים, כישרון גדול ואיכות, והמאמצים שלנו לפלייאוף הם גדולים ביותר. מי שמכיר אותי יודע שאני לא בן אדם של דיבורים, יותר של מעשים. אני לא גורם לקבוצה שלי לשאוף לבינוניות, אלא הכי גבוה. זה רק במעשים”.

לאן אתם הולכים מפה?

"יש קבוצה צעירה ואני שמח שהילדים האלה באים לנצח ורוצים ועובדים קשה. שוכחים איפה היינו בתחילת עונה. עכשיו פתאום קצת הצלחה אז שכחו הכול. יש לנו ריקוטשים של תחילת העונה. אם באמת אנחנו רוצים להילחם על הפלייאוף צריך להביא עוד שני שחקנים איכותיים שישדרגו אותנו”.

יש לזה כסף?

"לא דיברנו על זה עדיין. אי אפשר להתמודד עם קבוצות שיש להן תקציב פי 2-3 מאיתנו ולהגיד שאנחנו מתמודדים נגדן”.