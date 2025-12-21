יום ראשון, 21.12.2025 שעה 15:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"צריך עוד 2 שחקנים כדי להתחרות על הפלייאוף"

לאחר שסכנין הרשימה עם 0:3 מול אשדוד, מאמנה שרון מימר דיבר ב"שיחת היום": "יש לי שיער לבן מהכדורגל, עם דיבורים לא מגיעים לכלום. שואפים גבוה"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

שרון מימר ובני סכנין הביסו אתמול (שבת) 0:3 את מ.ס אשדוד והמשיכו לטפס במעלה הטבלה אל המקום השביעי. אחרי שהמאמן ראה את ג'בייר בושנאק, ארתור מירניאן ומתיו קוג’ו כובשים, הוא סיכם את המשחק ודיבר על העונה של סכנין בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

כמה כואב לך המצב בבני ריינה שמאז שעזבת אותם הקבוצה שוקעת ולא מצליחה להתרומם?
“המצב של ריינה מבאס, יש לי למקום הזה פינה חמה בלב, אני מכיר שם הרבה אנשים שאני אוהב. אני לוקח את זה בפרופורציה ומתרכז במקום שאני נמצא כיום”.

הפכתם את המשחק אתמול למשחק קל.
"היינו בסוג של פרשת דרכים, התחתית מתקרבת ואם היינו מפסידים היינו נכנסים ללחץ, אבל עשינו ניצחון טוב בדרך יפה ולא נשכח שבאנו אחרי הפסד כואב בדקה ה-95 וההתאוששות הייתה טובה. שאפו לשחקנים”.

שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)

אם מכבי נתניה או מכבי חיפה מפסידות, אתם רק שתי נקודות מהמקום לפלייאוף העליון, שאמרת שלא תצליחו להגיע אליו.
"יש לי שיער לבן מהכדורגל. עם דיבורים לא מגיעים לכלום. יש לפנינו קבוצות עם סגלים עמוקים, כישרון גדול ואיכות, והמאמצים שלנו לפלייאוף הם גדולים ביותר. מי שמכיר אותי יודע שאני לא בן אדם של דיבורים, יותר של מעשים. אני לא גורם לקבוצה שלי לשאוף לבינוניות, אלא הכי גבוה. זה רק במעשים”.

לאן אתם הולכים מפה?
"יש קבוצה צעירה ואני שמח שהילדים האלה באים לנצח ורוצים ועובדים קשה. שוכחים איפה היינו בתחילת עונה. עכשיו פתאום קצת הצלחה אז שכחו הכול. יש לנו ריקוטשים של תחילת העונה. אם באמת אנחנו רוצים להילחם על הפלייאוף צריך להביא עוד שני שחקנים איכותיים שישדרגו אותנו”.

יש לזה כסף?
"לא דיברנו על זה עדיין. אי אפשר להתמודד עם קבוצות שיש להן תקציב פי 2-3 מאיתנו ולהגיד שאנחנו מתמודדים נגדן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */