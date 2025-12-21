יום ראשון, 21.12.2025 שעה 12:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ראמוס היה פותח בריאל": הבלם חזר לברנבאו

הספרדי האגדי בן ה-39 שעזב את מונטריי, הגיע לראות את האקסית מול סביליה ובירך את אמבפה: "אתה מספר 1". בתקשורת דיברו על קאמבק אפשרי וגם האוהדים

|
הסטורי של סרחיו ראמוס (אינסטגרם)
הסטורי של סרחיו ראמוס (אינסטגרם)

ריאל מדריד נמצאת באחת התקופות הרגישות ביותר שלה העונה. חוסר היציבות, הביקורת הגוברת על ההגנה וסימני השאלה סביב צ’אבי אלונסו מציבים את המאמן בפני אתגר לא פשוט והוא עדיין מחפש פתרונות שיחזירו את הביטחון והסדר לבלאנקוס.

על הרקע הזה, דמות מוכרת במיוחד נצפתה ביציעי סנטיאגו ברנבאו אמש (שבת): סרחיו ראמוס. הבלם האגדי שסיים לאחרונה את דרכו במונטריי המקסיקנית, ניצל את זמנו הפנוי והגיע לצפות במשחק בין שני המועדונים המזוהים עמו יותר מכל: ריאל וסביליה, שהפסידה 2:0 בברנבאו. ראמוס בן ה-39, שיתף תמונה מתא הכבוד באצטדיון בחשבון האינסטגרם שלו, מה שהצית מיד גל של ספקולציות.

ראמוס גם בירך את קיליאן אמבפה שהשווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית: “המון מזל טוב אחי. כבר אמרתי את זה מזמן – אתה מספר 1”.

סרחיו ראמוס במדי ריאל (רויטרס)סרחיו ראמוס במדי ריאל (רויטרס)

למרות שאין כל אישור רשמי או מגעים גלויים, עצם נוכחותו של ראמוס בברנבאו, בעיתוי הנוכחי, עוררה מחדש את השיח סביב חזרה אפשרית שלו למדים הלבנים. בתקשורת הספרדית עלו טענות כי גם בגילו, ראמוס יכול לתרום לקבוצה שמתקשה למצוא מנהיגות בהגנה.

הדיון גלש גם לאולפנים. בתוכנית “אל צ’ירינגיטו”, אמר העיתונאי חואנמה רודריגס בזעם: “ראמוס היה פותח בהרכב של הקבוצה הזאת”. ברשתות החברתיות הצטרפו אוהדים רבים, שטענו כי הניסיון, האופי והמנהיגות של הבלם הוותיק הם בדיוק מה שחסר לריאל ברגעים כאלה.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

עתידו של ראמוס עדיין לוט בערפל, וכרגע נראה שהכול בגדר שמועות בלבד. עם זאת, הקשר הרגשי שלו עם ריאל נותר חזק מתמיד, והופעתו בברנבאו רק מלבה את התקווה בקרב חלק מהאוהדים לראות אותו חוזר ללבוש לבן.

