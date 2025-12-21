"ראמוס היה פותח בריאל": הבלם חזר לברנבאו

ריאל מדריד נמצאת באחת התקופות הרגישות ביותר שלה העונה. חוסר היציבות, הביקורת הגוברת על ההגנה וסימני השאלה סביב צ’אבי אלונסו מציבים את המאמן בפני אתגר לא פשוט והוא עדיין מחפש פתרונות שיחזירו את הביטחון והסדר לבלאנקוס.

על הרקע הזה, דמות מוכרת במיוחד נצפתה ביציעי סנטיאגו ברנבאו אמש (שבת): סרחיו ראמוס. הבלם האגדי שסיים לאחרונה את דרכו במונטריי המקסיקנית, ניצל את זמנו הפנוי והגיע לצפות במשחק בין שני המועדונים המזוהים עמו יותר מכל: ריאל וסביליה, שהפסידה 2:0 בברנבאו. ראמוס בן ה-39, שיתף תמונה מתא הכבוד באצטדיון בחשבון האינסטגרם שלו, מה שהצית מיד גל של ספקולציות.

ראמוס גם בירך את קיליאן אמבפה שהשווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית: “המון מזל טוב אחי. כבר אמרתי את זה מזמן – אתה מספר 1”.

סרחיו ראמוס במדי ריאל (רויטרס)

למרות שאין כל אישור רשמי או מגעים גלויים, עצם נוכחותו של ראמוס בברנבאו, בעיתוי הנוכחי, עוררה מחדש את השיח סביב חזרה אפשרית שלו למדים הלבנים. בתקשורת הספרדית עלו טענות כי גם בגילו, ראמוס יכול לתרום לקבוצה שמתקשה למצוא מנהיגות בהגנה.

הדיון גלש גם לאולפנים. בתוכנית “אל צ’ירינגיטו”, אמר העיתונאי חואנמה רודריגס בזעם: “ראמוס היה פותח בהרכב של הקבוצה הזאת”. ברשתות החברתיות הצטרפו אוהדים רבים, שטענו כי הניסיון, האופי והמנהיגות של הבלם הוותיק הם בדיוק מה שחסר לריאל ברגעים כאלה.

עתידו של ראמוס עדיין לוט בערפל, וכרגע נראה שהכול בגדר שמועות בלבד. עם זאת, הקשר הרגשי שלו עם ריאל נותר חזק מתמיד, והופעתו בברנבאו רק מלבה את התקווה בקרב חלק מהאוהדים לראות אותו חוזר ללבוש לבן.