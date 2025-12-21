יום ראשון, 21.12.2025 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אמיה טגה: מכבי נתניה תנצח 1:2 את מכבי ת"א

שחקן העבר של היהלומים דיבר בתוכנית "שיחת היום" על הסיכויים למשחק ("נתניה יכולה לנצח תמיד, בטח בבית") ועתידו: "המשימה היא להיות שר הספורט"

|
שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)

מכבי נתניה ניצבת בצומת דרכים: מצד אחד, הקבוצה ממוקמת במקום השישי בליגת העל וקרובה לחלק העליון לאחר פתיחת עונה לא מוצלחת. מצד שני, היא ניצחה רק משחק אחד מתוך ארבעת המשחקים האחרונים, והערב (ראשון) תארח את מכבי תל אביב ב-20:15 למשחק קשה באצטדיון “מרים”. לקראת המפגש, שחקן העבר וחבר מועצת העיר אמיה טגה התארח בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE ודיבר על הסיטואציה סביב המועדון.

שלום אמיה, איך אתה מרגיש?
”מצוין, מתרגש לקראת הערב”.

איך אתה רואה את המשחק הערב? יש סיכוי לנתניה?
”בהחלט. אם נשים בצד את ההתחלה שהייתה לא טובה, נתניה נראית מצוין העונה. נתניה יודעת להתאושש ולקחת נקודות גם כשיש משברים קטנים, עם לא מעט ניצחונות בדקות האחרונות. הקבוצה ווינרית השנה”.

מה לגבי ההגנה החסרה? זה מדאיג אותך?
”באופן כללי, משחק ההגנה מדאיג מתחילת העונה. עומר ניראון לא נמצא בתקופה טובה וההגנה הפותחת לא מספיקה טובה, אז כשיש פתאום מחליפים בהגנה שלא שיחקו יחד זה מדאיג, אבל אולי זו דווקא הזדמנות. שחקנים כמו ג’טיי ובן שבת יכולים להרשים ולתפוס מקום בהרכב. חסרה בגרות לקבוצה. אנחנו שם מבחינת יכולת בכל משחק, וחסרה הבגרות הזאת שהורגת משחקים. נתניה יכולה לנצח תמיד, ובטח כשזה בבית”.

עומר ניראון, לא בתקופה טובה (ראובן שוורץ)עומר ניראון, לא בתקופה טובה (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תבוא אחרי הפסד לבאר שבע, זה לא ישפיע עליה?
”מכבי בתקופה פחות טובה, אבל אני לא חושב שנתניה מסתכלת על זה. לא מסתכלים על מי מולנו. נתניה יכולה לנצח והכל אפשרי. במיוחד בבית, ונתניה יכולה לעשות חיים קשים לכל קבוצה”.

מה אתה עושה היום?
”יש לי משרד עורכי דין ואני חבר מועצת העיר. המשימה שלי היא להיות שר הספורט. מציבים מטרה ומפלסים את הדרך. אני חושב שיש לי את היכולות ויש לי את ההבנה והידע”.

אמייה טגה, "המשימה שלי היא להיות שר הספורט" (איציק בלניצקי)אמייה טגה, "המשימה שלי היא להיות שר הספורט" (איציק בלניצקי)

אתה מקבל פניות?
”יש לא מעט כמו בכל מערכת בחירות, אני עושה את המחשבות שלי והכל יכול להיות. כשיגיע הזמן שאני אחשוב שהוא נכון אני ארוץ”.

גם בעיר יש בחירות בקרוב.
”נכון, אבי סלמה הוא המועמד הבכיר. הוא מבין שהספורט הוא מעבר לסיסמה, והספורט ירוויח אם הוא ייבחר. הוא יקדם את הנושא הזה ואני מקווה שהוא ייבחר. אני תמכתי בו באופן גלוי גם בבחירות הקודמות”.

מה ההימור שלך להערב?
”נתניה תנצח 1:2”.

