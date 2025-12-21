עידו שרון: הגענו עם הגב לקיר, זה פשוט מטורף

עירוני טבריה השלימה הישג יוצא מן הכלל אמש (שבת) כשהיממה את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע עם ניצחון 0:3 בבית. מי ששמר על שער נקי בין הקורות היה שוער הקבוצה עידו שרון, שהגיע לדבר על הניצחון החשוב של קבוצתו בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

תסכם את המשחק מול באר שבע.

”הגענו עם הגב לקיר וזה היה ניצחון ענק. אני שמח שעשינו אותו. זה פשוט מטורף”.

לקחת את ההזדמנות שלך בשתי ידיים.

”הביאו אותי בקיץ והחתימו גם שוער זר, אבל המשכתי להאמין בעצמי ועבדתי קשה ואני שמח שזה משתלם ופתחתי אתמול וסיפקתי משחק טוב”.

גם בני יהודה רצו אותך.

“אלי לוי התקשר אליי זה נכון, אבל החלון סגור ככה שזה לא היה רלוונטי”.

אלי לוי, רצה לצרף את השוער (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את העונה שלך? התחלת על הספסל ועכשיו אתה פותח וטוב.

”פתחתי בגביע הטוטו, הביאו את סנטוס, אבל המשכתי להאמין בעצמי ואני שמח שזה הגיע. קיוויתי וציפיתי לזה. אני מקווה להמשיך להוכיח”.

דודך פיני שרון אוהד מכבי ת”א, הוא משגע אותך?

”פיני רוצה שאצליח, הוא דואג לי ועוטף אותי”.

וכשאתה נגד מכבי ת”א?

”(צוחק) זה בעייתי. לא מגיע לארוחת שישי של המשפחה בסופ”ש הזה”.

מה המטרות להמשך?

”מבחינה אישית אני רוצה להמשיך להיות שוער ראשון, להציג יכולת טובה ולפרוץ גבולות”.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

מה הניצחון הזה עשה לחדר הלבשה?

”נתן לנו הרבה אוויר לנשימה. אלירן הכין אותנו נהדר למשחק. אני שמח שזה הצליח לנו ושזה עבד. אנחנו ממש שמחים”.