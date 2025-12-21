"'כהנא צדק' - מותר. אני יושב בחפ"ק? נו באמת"

לאחר שנשמעו קריאות קשות מיציעי הפועל תל אביב אמש (שבת) כלפי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, המשטרה, המפכ"ל דני לוי וממ"ז תל אביב חיים סרגרוף, הגיע השר בן גביר לתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE ודיבר על הסיטואציה שבין המשטרה לחלק מהקהל האדום.

השר, אנחנו רואים את התמונות מהאצטדיון עם החולצות, אתה תומך בעמדת המשטרה או שהם לא היו צריכים להיכנס לזה בכלל?

"אני אתחיל מזה שאני לא רוצה להכליל את כל אוהדי הפועל, יש ביניהם אנשים טובים ואיכותיים שאוהבים את המדינה ואני אוהב אותם. אבל, ויש אבל גדול, יש לא מעט אוהדים שמקללים אותי, את המפכ"ל ואת השוטרים. את מי הם שונאים? את רני גואילי ז”ל, שוטר מג"ב חטוף בעזה? את השוטרים שמסכנים את חייהם ונפצעים למען המדינה? את מי הם שונאים? אני לא שמעתי את המועדון מגנה את זה. זו בושה וחרפה. לקלל את השוטרים? לצעוק ‘מוות לשוטרים’? להגיד ‘שואה לשוטרים’? בושה וחרפה. יש לי ביקורת גם על הנהלת הפועל ת”א – מאוכזב שהיא לא מגנה את הקריאות”.

קריאות כאלה לא צריכות להיות, אבל נהיה פה כדור שלג גדול. נכנסו מספר אוהדים קטן, ואם המשטרה לא הייתה עוצרת אותם ומכניסה אותם, כל הדיון הזה היה נמנע ולא היינו שומעים בכלל על החולצות האלה.

"יש הבדל בין לקלל חבר כנסת או נבחר ציבור, לבין לכנות שוטרים שמסכנים את חייהם למען האזרחים, חלאות. זה קו אדום. העלבת עובד ציבור. בג"ץ הפקיר את השוטרים וראינו את התוצאה. לא עבר יום מאז ההחלטה וכבר שמענו את הקריאות המזעזעות האלה. כדורגל זה משחק שצריך ליהנות ממנו. אפשר לקלל שחקן, חבר כנסת, אבל לקלל גוף ציבורי שעובד למעננו? שוטרים זה אנחנו, זה הילדים שלנו. בג"ץ עשה טעות עם ההחלטה הזאת”.

אתה ביקרת את המשטרה והמצאת בעברך את המחאות והחולצות, אתה ייסדת את זה.

"אני חושב שאפשר למחות כל עוד זה לא הסתה. הוציאו חולצות 'פאק בן גביר' ולא התרגשתי. שיוציאו כאלה, זה לא מרגש. אנחנו מקבלים המון אהבה ברחוב ואלה שלא אוהבים זה בסדר ולגיטימי. אני השר שממונה על המשטרה, ואני חושב שבג"ץ טעה כי לקרוא לשוטרים שמסכנים את חייהם למען האזרחים חלאות ולצעוק ‘שואה למשטרה’, זה מחריד. שוטרים שהצילו את המדינה בשבעה באוקטובר, שיוצאים להגן על אזרחים. זה מתחיל בחולצות ונגמר בקריאות כאלה”.

איתמר בן גביר ביציע בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מתוקף איזו סמכות המשטרה מונעת מאוהד להיכנס למגרש כדורגל עם חולצת מחאה.

"ואם היו מגיעים לבג"ץ עם חולצות 'בג"ץ חלאות', היו מכניסים אותם? תעשו לי טובה”.

וכשאוהדי בית"ר ירושלים תולים שלט 'כהנא צדק'?

"הסמל של האגרוף אסור, זה נכון, אבל 'כהנא צדק' זה משפט שמותר להגיד לפי חוק. אבל יש דעות לפה ולפה וזה לגיטימי להביע דעה. יש מגוון דעות במדינה וזה בסדר, אבל שוטר שעוזב את הבית ונלחם עבורנו ובשביל כולנו, ילדים שהתגייסו אתמול למען המדינה, יש הבדל. אני את שלי עושה ואני לא מתרגש מביקורות עליי, אבל המשטרה היא גוף ציבורי שצריך לכבד”.

אז אסור לבקר את המשטרה?

"יש דרך. גם אני בעברי ביקרתי את המשטרה. אבל לכנות חלאות? להגיד שואה למשטרה? זה קו אדום”.

אומרים שזאת החלטה שהגיעה ממך.

"אני יושב בחפ"ק ומחליט החלטות? נו באמת. אני מתווה מדיניות. צר לי לאכזב את קומץ אוהדי הפועל שחושבים שאני יושב בחפ"ק ומחלק הוראות. עשיתי הרבה דיונים על דברים שקורים בספורט, אני וילדיי אוהדי בית"ר ואני אוהב אותם, אבל מפה ועד זה? נטו באמת”.

דגל תנועת כך ביציע אוהדי בית"ר (רדאד ג'בארה)

בשבוע שעבר ח"כ דוידסון אמר עליך הרבה דברים.

"זה אותו חבר כנסת שהולך לישון בתשע בערב, כי זאת האופוזיציה החלשה הזאת, וגם לא מעניין אותו כדורגל, אלא שחייה, והוא הולך לישון בתשע, בזמן שהשוטרים שלי מקריבים את עצמם בלילות למען המדינה. הוא קורא להם חלאות. הוא ילד תינוק שהולך לישון בתשע, מאופוזיציה שלא עושה כלום. המשטרה דואגת לאזרחים וגם לו, שוטרים שהגנו על כולנו בשבעה באוקטובר, הוא אומר עליהם חלאות? אין לו בושה? ככה הוא מדבר? הייתי מתבייש במקומו. ח"כ שקורא למשטרה חלאות הוא לא לגיטימי”.

לבוא לאוהד כדורגל ולהרים חולצה ולהגיד לו ‘תראה מה אתה לובש ואז נחליט אם להכניס אותך או לא’? זה תקין?

"לפני חודשים הגיעו אליי תלונות מאוהדי מכבי תל אביב שילדים נכנסו ועשו עליהם בדיקות מקיפות ואני תקפתי את המשטרה וביקרתי אותם. דפקתי על שולחנות ואמרתי שאוהדים צריכים לבוא ליהנות ולא להפוך לחשודים”.

אבל אם לא הייתם מטפסים על העץ הזה אז לא היו מדברים על זה.

”התקשורת מגינה על אוהדי הפועל. אם אוהדי בית”ר היו אומרים משפט כמו 'שואה' למשטרה, היו פותחים עם זה את החדשות. הרבה מהתקשורת אוהדי הפועל ולכן הם משתיקים את זה. אוהדי הפועל באים ואומרים לי שזה לא מייצג אותם, יש חלק מהאוהדים של הפועל, שהם לצערי כבר לא קומץ, שמקללים ואומרים משפטים מזעזעים. שואה? נאצי? היטלר? שונא מג”ב? שונא משטרה? מה זה הדבר הזה? זה בושה וחרפה”.

אוהדי הפועל תל אביב במחאה (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב על כך שהמשטרה לא מצליחה להשתלט על ארגוני האוהדים באמת?

”אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו כל אוהד עובר בדיקה מקיפה והשפלה. אנחנו לא שם. אז המשטרה שומרת על עצמה ומתאפקת. חלק מהבידוק זה גם חדירה לפרטיות. היא עושה דברים כדי לאזן. ספורט זה הנאה, אנשים באים לשמוח, לחוויה. לא צריך לקלקל להם ולהרוס להם. אני ביקשתי מהמפכ”ל כמה פעמים לשקול פירוטכניקה. נאמר לי שיש על כך דיון. בהרבה מקומות באירופה מתירים זאת, אז גם אצלנו אפשר. בטח שפירוטכניקה קרה. אם יעשו את זה בצורה מוסדרת זה בסדר. אבל מה קורה? מכניסים פירוטכניקה וזורקים אותה בכיוון ישיר על שוטר”.

המשטרה פועלת על פי רוחך?

”לא הנחתי את המשטרה לפעול לפי האירוע הזה. הייתה לנו ישיבה על מדיניות לא פעם ולא פעמיים. אמרתי להם שאסור שיפגעו בכבוד המשטרה”.

"הפרובוקציה היחידה היא של המשטרה"

אוהדי הפועל טוענים שזה אישית נגדם.

”היו פה עוד קבוצות שבאו עם שלטים וחולצות 'המשטרה חלאות'? אני לא ראיתי. יציע שלם צועק 'המשטרה חלאות' ו'שואה למשטרה'? זה מחליא אותי”.