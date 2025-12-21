יום ראשון, 21.12.2025 שעה 20:32
יום ראשון, 21/12/2025, 20:15אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 15
מכבי ת"א
דקה 17
0 1
שופט: אביב קליין
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 21/12/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
רוי רביבו (חג'אג' רחאל)
רוי רביבו (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-15 בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאצטדיון מרים עם ניצחון אחד בלבד משמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

ז’רקו לאזטיץ’ וקבוצתו מגיעים למשחק במצב השלילי ביותר שלהם מאז הגיע המאמן הסרבי לישראל, מעבר למחאות האוהדים והבלגן שמתחולל מחוץ למגרש. גם על הדשא האלופה לא שכנעה במשחקים האחרונים, במחזור הקודם היא לא הפסידה לעולה החדשה, הפועל פתח תקווה, רק בזכות שער בדקה ה-96, והיא נמצאת במרחק של שבע נקודות מהפועל באר שבע שבפסגה.

מן העבר השני, היהלומים התאוששו מפתיחת העונה הרעה שלהם ולמרות שנכנעו 2:0 בבאר שבע במחזור הקודם הם נמצאים במצב טוב, כשמלבד ההפסדים לשתי הראשונות הם לא הפסידו בליגה מאז המחזור השלישי. יחד עם זאת, הם ניצחו פעם אחת בארבעת המשחקים האחרונים. אבוקסיס וחניכיו יאלצו להסתדר הערב ללא שלושת הבלמים הבכירים שלהם, יובל שדה וכארם ג’אבר המורחקים ודניס קוליקוב הפצוע.

בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביביים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את הצהובים הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק.

מחצית ראשונה
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה ביצע עבירה קשה על סייד אבו פרחי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. אבו פרחי הגביה כדור חופשי טוב, יחזקאל עלה ונגח אחורנית, אך פספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!
