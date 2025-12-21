רבע 4, 08:50: נס ציונה - מכבי ת"א 75:61

המחזור העשירי בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל עירוני נס ציונה. הקבוצה של עודד קטש מגיעה בכושר נהדר אחרי ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג ושישה סך הכל בכל המסגרות. המארחת מנגד תנסה להפתיע ולקטוע רצף של שני הפסדים בליגה.

הצהובים מגיעים ללב המושבה אחרי שבוע מושלם שבתחילתו שייטו מול הפועל גליל עליון בדרך ל-65:86, ובסיומו יצאו עם ידם על העליונה משני משחקי יורוליג דרמטיים, כשרשמו 95:97 בדובאי ו-82:85 על ולנסיה בירושלים. גם בזירה המקומית שידרגו לאחרונה חניכיו של קטש את רמתם: בחמשת ניצחונות הליגה הרצופים שלהם בתחילת העונה הם השיגו הפרש מצטבר של 56 נקודות, ואילו ברצף הנוכחי, שעומד כרגע על שלושה ניצחונות "בלבד", הגיע הפער הכולל ל-79 נקודות.

הקבוצה של עמית שרף, יצאה לפגרת הנבחרות עם שלושה ניצחונות ברציפות, בהם עצרה את יריבותיה על 70.0 נקודות בממוצע בלבד. אבל, בשני ההפסדים האחרונים הכתומים ספגו 96.0 נקודות למשחק, כשההפסד למכבי ראשון לציון 92:73 במחזור הקודם נכנס לממוצע. מי שאמור לשדרג את ההגנה של החבורה מלב המושבה הוא הפורוורד הקנדי ג'קסון רואו, שהצטרף לקבוצה בשבוע החולף והפך לזר השביעי בסגל.

רבע ראשון: 19:21 למכבי תל אביב

חמישיית עירוני נס ציונה: איתי מושקוביץ’, ברייס בראון, ספנסר וייס, דזי רודריגז ואודוקה אזובוקיי.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

לאחר נקודות של אזובוקיי וסורקין, מושקוביץ’ וריימן החליפו שלשות, כאשר הגארד המארח הוסיף אחת נוספת, לפני שווקר רשם את הראשונה שלו, 7:10 לצהובים. המארחת המשיכה להיראות טוב בצד ההתקפי ולא נתנה לקבוצת היורוליג לברוח. לאחר שהקבוצות החליפו סלים, אייזיה ווייטהד תפר שלשה כדי לסגור את הרבע על 19:21 לאורחים בצהוב.

רומן סורקין בפעולה (חגי מיכאלי)

ספנסר וייס מתכונן לזריקה (חגי מיכאלי)

רבע שני: 38:47 למכבי תל אביב

מושקוביץ’ ובראון פתחו את הרבע עם שתי שלשות והעלו את קבוצתם ליתרון. נקוודת של ווקר ושלשה של גור לביא קבעו ריצת 0:7 של הצהובים וגרמה לספסל המארחת לקחת פסק זמן. אזובוקיי עצר את המומנטום, 31:34 למכבי ת”א. שלשה של ג’ון דיברתולומיאו הקפטן הצהוב קבעה יתרון דו ספרתי לקבוצתו, 34:44. ארבע נקודות של החבורה של עמית שקף לעומת שלשה של תמיר בלאט קבעו 38:47 בירידה אל חדרי ההלבשה.

תמיר בלאט עם הכדור (חגי מיכאלי)

לוני ווקר חודר פנימה (חגי מיכאלי)

רבע שלישי: 59:71 למכבי תל אביב

סורקין רשם את הנקודות הראשונות של החצי השני, אך ריצת 0:8 של המארחת בראשות בראון צמקה לשלוש בלבד, 46:49. סורקין החזיר עם שלשה משלו, אך שתיים נוספות של בראון, שהעלה את מאזנו ל-8 נקודות ברבע זה בלבד, צימקו בחזרה. נקודות רצופות של הצהובים החזירו את ההפרש לדו ספרתי, 52:62. האורחת המשיכה להיות דומיננטית, הגדילה את הפער וירדה לרבע המכירע ביתרון 59:71.

רבע רביעי: