לאחר התלבטות: כהן יפתח במרכז הגנת נתניה

במכבי נתניה זוכרים היטב את התבוסה בסיבוב ראשון למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד והערב (ראשון, 20:15) החבורה של יוסי אבוקסיס תארח את הקבוצה של ז'ארקו לאזטיץ' שנמצאת במומנטום רע במטרה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

אבוקסיס, יגיע בסגל חסר מאוד: שלושת הבלמים שלו, כארם ג'אבר, יובל שדה ודניס קוליקוב ייעדרו בשל פציעות והרחקות והמאמן יציג חוליית הגנה חדשה לגמרי שתנסה לעצור את האלופה. מוחמד ג'טיי, יחזור מתקופה ארוכה ללא דקות כשגם איתי בן שבת, שנכנס כמחליף בהפסד הקודם לב"ש במקום קוליקוב יפתחו.

לאחר התלבטויות, המאמן צפוי להציב את עמית כהן בעמדת הבלם השלישי ולא את בני פלדמן, כאשר זהו תפקיד שכהן יודע לבצע ועשה זאת מספר פעמים בעבר, כשמשמעות הדבר היא שהריברטו טבארש, שלא פתח מול הפועל ב"ש, יחזור ל-11 וישחק על קו ימין.

שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)

איצטדיון "מרים" לא יהיה מלא הערב, כשההערכה היא שכ-6,000 אוהדים יגיעו מנתניה, גם בשל העובדה שהקהל האורח לא יגיע בכמויות הרגילות. "מכבי אולי בתקופה לא טובה, אבל היא תמיד קבוצה מסוכנת. אנחנו צריכים לקחת נקודות בבית שלנו", אמרו במועדון.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, עמית כהן, איתי בן שבת, מוחמד ג'טיי, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.