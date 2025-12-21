מערכת ONE
|
21/12/2025 17:15
פרנקי דה יונג דוהר (IMAGO)
המחזור ה-17 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש (שבת) על סביליה והיא תרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.
הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של האני פליק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוססונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות.
מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה כאמור.
במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.
מחצית ראשונה
-
'39
- כרטיס אדום לוויאריאל! כניסה חריפה של רנטו וייגה בלאמין ימאל מאחור הביאה את השופט להרחיקו, הצוללת הצהובה נותרה בעשרה שחקנים
-
'35
- טעות עצומה של אלחנדרו באלדה עם החזרת כדור רעה לשוער, ביוקאנן עט על ההזדמנות וז'ואן גארסיה סיפק הצלה אדירה כדי לחפות על המגן שלו
-
'23
- עוד מצב מצוין של ויאריאל. הרמה מאגף שמאל נחתה אצל טייז'ון ביוקאנן, שטיווח מהאוויר והכדור שלו חלף ליד הקורה של גארסיה שכבר נכנע
-
'15
- ראפיניה כמעט והשלים צמד. עכשיו המומנטום אצל בארסה, הברזילאי בעט מחוץ לרחבה והדביק את הכדור במשקוף
-
'12
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ראפיניה ניגש בעצמו לנקודה הלבנה ודייק, האורחת ביתרון למרות שהפתיחה הייתה שייכת לויאריאל
-
'11
- פנדל לברצלונה! ראפיניה הוכשל על ידי סנטי קומסאניה, השופט הצביע מיד על הנקודה הלבנה
-
'9
- הקטלונים נכנעים ללחץ הצהוב. פאו קובארסי טעה במסירה, פרס עבר את ג'רארד מרטין ושלח כדור לא מספיק חזק לכיוון המסגרת - שנהדף על ידי ז'ואן גארסיה
-
'7
- ויאריאל עשתה זאת שוב. התקפת מעבר מהירה הלכה הפעם לאיוסה פרס, שהשתלט עם החזה ברחבה, בעט ונבלם רק על ידי ראפיניה. קרן למארחת
-
'2
- פתיחה גדולה בסראמיקה. מתפרצת קטלנית של הצהובים נגמרה עם נגיחה של ניקולה פפה מטרים ספורים מז'ואן גארסיה, למזלם של הקטלונים הכדור הזה הלך החוצה
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט חאבייר אלברולה רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך