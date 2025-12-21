יום ראשון, 21.12.2025 שעה 18:28
יום ראשון, 21/12/2025, 17:15אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 17
ברצלונה
דקה 54
0 1
שופט: חאבייר אלברולה רוחאס
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3513-3115ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20
הרכבים וציונים
 
 
פרנקי דה יונג דוהר (IMAGO)
פרנקי דה יונג דוהר (IMAGO)

המחזור ה-17 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש (שבת) על סביליה והיא תרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.

הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של האני פליק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוססונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות.

מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה כאמור.

במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.

מחצית ראשונה
  • '39
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום לוויאריאל! כניסה חריפה של רנטו וייגה בלאמין ימאל מאחור הביאה את השופט להרחיקו, הצוללת הצהובה נותרה בעשרה שחקנים
  • '35
  • החמצה
  • טעות עצומה של אלחנדרו באלדה עם החזרת כדור רעה לשוער, ביוקאנן עט על ההזדמנות וז'ואן גארסיה סיפק הצלה אדירה כדי לחפות על המגן שלו
פרנקי דה יונג (La Liga)פרנקי דה יונג (La Liga)
ניקולה פפה מול ג'רארד מרטין (IMAGO)ניקולה פפה מול ג'רארד מרטין (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • עוד מצב מצוין של ויאריאל. הרמה מאגף שמאל נחתה אצל טייז'ון ביוקאנן, שטיווח מהאוויר והכדור שלו חלף ליד הקורה של גארסיה שכבר נכנע
  • '15
  • החמצה
  • ראפיניה כמעט והשלים צמד. עכשיו המומנטום אצל בארסה, הברזילאי בעט מחוץ לרחבה והדביק את הכדור במשקוף
שחקני ברצלונה מאושרים (La Liga)שחקני ברצלונה מאושרים (La Liga)
ראפיניה רץ לחגוג (La Liga)ראפיניה רץ לחגוג (La Liga)
הפנדל של ראפיניה (La Liga)הפנדל של ראפיניה (La Liga)
  • '12
  • שער בפנדל
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ראפיניה ניגש בעצמו לנקודה הלבנה ודייק, האורחת ביתרון למרות שהפתיחה הייתה שייכת לויאריאל
  • '11
  • החלטת שופט
  • פנדל לברצלונה! ראפיניה הוכשל על ידי סנטי קומסאניה, השופט הצביע מיד על הנקודה הלבנה
  • '9
  • החמצה
  • הקטלונים נכנעים ללחץ הצהוב. פאו קובארסי טעה במסירה, פרס עבר את ג'רארד מרטין ושלח כדור לא מספיק חזק לכיוון המסגרת - שנהדף על ידי ז'ואן גארסיה
ראפיניה בפעולה (La Liga)ראפיניה בפעולה (La Liga)
שחקני ויאריאל, היו קרובים לשער (La Liga)שחקני ויאריאל, היו קרובים לשער (La Liga)
  • '7
  • החמצה
  • ויאריאל עשתה זאת שוב. התקפת מעבר מהירה הלכה הפעם לאיוסה פרס, שהשתלט עם החזה ברחבה, בעט ונבלם רק על ידי ראפיניה. קרן למארחת
  • '2
  • החמצה
  • פתיחה גדולה בסראמיקה. מתפרצת קטלנית של הצהובים נגמרה עם נגיחה של ניקולה פפה מטרים ספורים מז'ואן גארסיה, למזלם של הקטלונים הכדור הזה הלך החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חאבייר אלברולה רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך
לאמין ימאל, נראה דרוך (La Liga)לאמין ימאל, נראה דרוך (La Liga)
שחקני ויאריאל בשיחה אחרונה (La Liga)שחקני ויאריאל בשיחה אחרונה (La Liga)
ז'ואן גארסיה מתחמם (La Liga)ז'ואן גארסיה מתחמם (La Liga)
מרסלינו, יצליח להפתיע את בארסה? (La Liga)מרסלינו, יצליח להפתיע את בארסה? (La Liga)
שחקני ברצלונה מתכוננים (La Liga)שחקני ברצלונה מתכוננים (La Liga)
