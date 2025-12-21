הרכבים וציונים



המחזור ה-17 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש (שבת) על סביליה והיא תרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.

הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של האני פליק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוססונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות.

מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה כאמור.

במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.