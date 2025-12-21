יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"אם לא נתעורר נמצא את עצמנו שוב בתחתית"

דאגה באשדוד אחרי התבוסה 3:0 לבני סכנין: "משהו לא טוב עובר עלינו כקבוצה". וגם: הצעד החריג של סילבס, חזרת אנסה ואוואני, וחלון ההעברות בינואר

|
חיים סילבס לא מאמין (עמרי שטיין)
חיים סילבס לא מאמין (עמרי שטיין)

דאגה רבה במועדון ספורט אשדוד לאחר התבוסה אמש (שבת) 3:0 לבני סכנין באצטדיון דוחא, שמצטרף להפסד הביתי 2:0 להפועל ירושלים מהמחזור הקודם. מעבר להפסד השני ברציפות, הדרך שבה זה קרה מראה על התקופה הלא טובה שעוברת הקבוצה, שפתחה את העונה בצורה מעודדת וגרפה מחמאות, אבל מוצאת את עצמה שוב מתקרבת לאזור המסוכן בטבלה ומתחילה לחשוש ממאבקי תחתית כפי שהיו בשנתיים האחרונות.

"משהו לא טוב עובר עלינו כקבוצה", אמרו בעיר הנמל, "אם לא נתעורר נמצא את עצמנו נלחמים שוב בתחתית. הגענו למשחק עם הרבה ציפיות והייתה לנו תוכנית משחק ברורה, אבל תוך 12 דקות הכל התפרק לנו מול העיניים. מבחינה הגנתית יש לנו הרבה חיסורים, אבל זה לא תירוץ. אי אפשר לספוג שערים כאלה, בטח לא קבוצה שרוצה להיות בחלק העליון של הליגה". 

תחושות לא פשוטות באשדוד אחרי התבוסה בדוחא, שכן היכולת בהגנה והעובדה שהתפרקו בחצי השעה הראשונה עם ספיגה של שלושה שערים מראה לא מעט נורות אדומות. אחת הדוגמאות לתסכול ולעצבים באשדוד הייתה התקרית בסיום של נהוראי דבוש, שהתעמת עם אוהדי סכנין שקיללו אותו מהרגע שנכנס, כנראה זכר לאחד השערים שכבש בתקופתו בבית"ר ירושלים.

קרול נימצקרול נימצ'יצקי (עמרי שטיין)

אחד הרגעים הבולטים במשחק היה החילוף של השוער קרול נימצ’יצקי כבר במחצית. מדובר בצעד חריג של מאמן אשדוד, חיים סילבס, שהבהיר לאחר המשחק כי אין שינוי בהיררכיית השוערים וכי הפולני יישאר השוער הראשון. לדבריו, ההחלטה להחליף אותו נבעה מהרצון להגן עליו, לאחר שהיה מעורב בשערים שספגה הקבוצה, כדי שלא ייפגע הביטחון שלו לקראת ההמשך.

באשדוד מקווים שהחזרה של יוג'ין אנסה וטימותי אוואני, שהיו חסרים מאוד אמש, יסייעו לקבוצה לחזור למסלול כבר נגד הפועל תל אביב בסיבוב ח' של הגביע. בנוסף, באשדוד כבר מסתכלים אל עבר חלון ההעברות של ינואר, שם מתכננים במועדון להתחזק במספר עמדות, במטרה להימנע מעוד עונה של מאבקי הישרדות ופלייאוף תחתון.

