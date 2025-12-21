בכר: הלוואי שכל השחקנים בבית״ר י-ם ישחקו

מכבי חיפה רוצה להמשיך בכושר הטוב ולחבר ניצחון רביעי ברציפות, כשמצפה לה משחק קשה מחר (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר נגד בית”ר ירושלים, שמצידה תנסה לצמק את הפער מהפועל באר שבע בפסגה. הבוקר, מאמן הקבוצה, ברק בכר, דיבר במסע”ת לקראת המפגש.

המאמן פתח את דבריו ואמר: “לא יודע להגיד מה יהיה. מדובר במשחק גדול ותהיה אווירה מטורפת. אנחנו באים כדי להביא נקודות, זה משחק בית ונעשה הכל כדי לנצח. זה משחק שיכול ללכת לכל כיוון”.

על ההתלבטויות בהרכב אמר: “תמיד יש התלבטויות, יש הרבה שחקנים שחוזרים לכושר וזה טוב יש כאב ראש חיובי. בית”ר ירושלים קבוצה של לחץ גבוה והרבה התקפה, ונצטרך להתאים את עצמנו. העקרונות שלנו צריכים להיות אותן עקרונות. לבוא עם אותו רעב וטירוף. אוחנה נח אתמול, נראה איך הוא ירגיש באימון ונחליט לגבי ההרכב. אם הוא ירגיש טוב הוא ישחק”.

בכר: "הלוואי שכל השחקנים בבית״ר ישחקו"

עלי מוחמד ואיתן אזולאי (עמרי שטיין)

גוני נאור (עמרי שטיין)

אתה יכול לבוא ולומר שייצבת את מכבי חיפה בזכות ההגנה?

”ככל שאתה סופג פחות יש יותר סיכוי לנצח, זאת עובדה. זה לא משהו שהגיע משום מקום. ייצבנו את ההגנה בזכות עקרונות של לחץ, של עמידה נכונות. זה כיף להיות הקבוצה שספגה הכי פחות, ועוד יש מה לשפר בעניין הזה. דווקא נגד הפועל פ”ת כשקטלו אותנו אני ראיתי את השינוי מגיע. ראיתי קבוצה שלא רוצה לספוג לא משנה כמה המשחק לא הולך לה”.

האם יש מחשבות לקראת ינואר, העבודה נעשית בשיתוף פעולה איתך?

“אף פעם לא היו פה מקרים של שחקנים שנכפו על מאמנים. מאמן צריך להיות המילה האחרונה כי הוא בסוף זה שעובד עם השחקנים. אנחנו עובדים על רכש ויש מועמדים, אנחנו מסתכלים על בית”ר ירושלים אבל גם על ההמשך והעתיד ובוחנים אופציות”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

גיא מלמד מול איתן אזולאי (עמרי שטיין)

גוני נאור (עמרי שטיין)

איך נערכים לכל כך הרבה כלים התקפיים מוכשרים כמו של בית”ר ירושלים?

”בית”ר ירושלים כנראה הקבוצה הכי איכותית בליגה ואנחנו מודעים לזה. אנחנו מאמינים שאם נבוא נכון ונעשה את הדברים כמו שאנחנו מצפים יהיה לבית”ר יותר קשה. אני מאחל לבית”ר שישחקו בהרכב הכי חזק שלהם, כי אני מאמין בעצמנו ורוצה פייר פייט. אנחנו מצפים שיהיה משחק טוב, אווירה טובה, מעבר להכל צריך לבוא ולהנות מכדורגל”.