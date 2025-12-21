יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:42
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

פדרי משאיר את פליק עם בעיה שלא נמצא לה פתרון

מאמן ברצלונה ביצע ניסיונות רבים העונה בהיעדר הקשר שלא ישחק גם ב-17:15 מול ויאריאל. דה יונג יפתח ויש התלבטויות בהתקפה. וגם: הרצף של המאמן

פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

אחרי שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ברצלונה רוצה לסגור את השנה עם חיוך. הקטלונים יתארחו ב-17:15 אצל ויאריאל של מנור סולומון (שידור חי בערוץ ONE) בניסיון להחזיר את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות אחרי ה-0:2 של היריבה המושבעת על סביליה.

“לסיים את השנה בלי פדרי", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ לנוכח מצבו של הקשר, שיקבל מנוחה ליתר ביטחון. הקשר הספרדי סובל מעומס שרירי ולא התאמן באופן מלא מאז יום שישי, והאנזי פליק הבהיר כי למרות שהיה יכול לשחק, הסיכון גבוה מדי.

היעדרותו של פדרי, שיחמיץ משחק ליגה שישי העונה ויהיה זה המשחק השביעי שבו לא יפתח בהרכב, שוב מערערת את היציבות בקישור. במהלכם של ששת המשחקים הקודמים ללא הקשר, ברצלונה רשמה מאזן של ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד, אך פליק עדיין לא מצא נוסחה קבועה.

לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

הוא ניסה צמדים שונים כמו דה יונג ומארק קסאדו, שילובים עם שלושה קשרים, קידום של אריק גארסיה לקישור האחורי, וגם את הצמד הצעיר קסאדו ומארק ברנאל בגביע מול גוודלחרה. היו הצלחות מרשימות, כמו ה-0:4 על אתלטיק בילבאו או ה-2:4 מול סלטה ויגו, אך גם מעידות, ובראשן התבוסה 3:0 לצ’לסי בסטמפורד ברידג’.

בשל היעדרו של פדרי, פרנקי דה יונג יפתח וגארסיה ימשיך כקשר אחורי. בהגנה אמורים לפתוח ז’ול קונדה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין ואלחנדרו באלדה לפני ז’ואן גארסיה, שישוב לשער על חשבון מארק אנדרה טר שטגן. בחלק הקדמי יש התלבטויות בין מרקוס רשפורד לפרמין לופס, ובין פראן טורס לרוברט לבנדובסקי. אנדראס כריסטנסן ייעדר בגלל פציעה וטומי מרקס הצעיר נכלל שוב בסגל.

האנזי פליק: "הרכב השנה של פיפא זה בדיחה"

למרות כל זאת, ברצלונה מגיעה למשחק בכושר מצוין. הניצחון על גוודלחרה בגביע האריך את רצף הניצחונות של פליק לשישה משחקים בכל המסגרות - חמישה בליגה ואחד בגביע - ואף העלה את הרצף בליגה לשבעה ניצחונות רצופים. זהו רצף שכבר משתווה כמעט למחצית מהרצף המרשים של 16 ניצחונות ליגה בעונה שעברה. המטרה של פליק ברורה: להמשיך את המומנטום, להתגבר על החיסורים, ולהישאר במסלול הניצחונות גם מול ויאריאל.

