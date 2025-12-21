פדרי משאיר את פליק עם בעיה שלא נמצא לה פתרון

אחרי שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ברצלונה רוצה לסגור את השנה עם חיוך. הקטלונים יתארחו ב-17:15 אצל ויאריאל של מנור סולומון (שידור חי בערוץ ONE) בניסיון להחזיר את הפער מריאל מדריד לארבע נקודות אחרי ה-0:2 של היריבה המושבעת על סביליה.

“לסיים את השנה בלי פדרי", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ לנוכח מצבו של הקשר, שיקבל מנוחה ליתר ביטחון. הקשר הספרדי סובל מעומס שרירי ולא התאמן באופן מלא מאז יום שישי, והאנזי פליק הבהיר כי למרות שהיה יכול לשחק, הסיכון גבוה מדי.

היעדרותו של פדרי, שיחמיץ משחק ליגה שישי העונה ויהיה זה המשחק השביעי שבו לא יפתח בהרכב, שוב מערערת את היציבות בקישור. במהלכם של ששת המשחקים הקודמים ללא הקשר, ברצלונה רשמה מאזן של ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד, אך פליק עדיין לא מצא נוסחה קבועה.

לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

הוא ניסה צמדים שונים כמו דה יונג ומארק קסאדו, שילובים עם שלושה קשרים, קידום של אריק גארסיה לקישור האחורי, וגם את הצמד הצעיר קסאדו ומארק ברנאל בגביע מול גוודלחרה. היו הצלחות מרשימות, כמו ה-0:4 על אתלטיק בילבאו או ה-2:4 מול סלטה ויגו, אך גם מעידות, ובראשן התבוסה 3:0 לצ’לסי בסטמפורד ברידג’.

בשל היעדרו של פדרי, פרנקי דה יונג יפתח וגארסיה ימשיך כקשר אחורי. בהגנה אמורים לפתוח ז’ול קונדה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין ואלחנדרו באלדה לפני ז’ואן גארסיה, שישוב לשער על חשבון מארק אנדרה טר שטגן. בחלק הקדמי יש התלבטויות בין מרקוס רשפורד לפרמין לופס, ובין פראן טורס לרוברט לבנדובסקי. אנדראס כריסטנסן ייעדר בגלל פציעה וטומי מרקס הצעיר נכלל שוב בסגל.

האנזי פליק: "הרכב השנה של פיפא זה בדיחה"

למרות כל זאת, ברצלונה מגיעה למשחק בכושר מצוין. הניצחון על גוודלחרה בגביע האריך את רצף הניצחונות של פליק לשישה משחקים בכל המסגרות - חמישה בליגה ואחד בגביע - ואף העלה את הרצף בליגה לשבעה ניצחונות רצופים. זהו רצף שכבר משתווה כמעט למחצית מהרצף המרשים של 16 ניצחונות ליגה בעונה שעברה. המטרה של פליק ברורה: להמשיך את המומנטום, להתגבר על החיסורים, ולהישאר במסלול הניצחונות גם מול ויאריאל.