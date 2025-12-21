יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:14
כדורגל ישראלי

הפער יירד? היחס לניצחון של מכבי ת"א בנתניה

האלופה תנסה להתאושש ולנצל את הפסד ב"ש כשתתארח בנתניה, וניצחון שלה שווה פי 1.65. כמה קיבלו היהלומים? וגם: ברצלונה, יונייטד ומכבי ת"א בכדורסל

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

יום גדול של ספורט מחכה לנו, כאשר אחרי המשחקים הנהדרים שקיבלנו אמש, גם היום יימשכו המשחקים בליגות בארץ וברחבי אירופה. במוקד – מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי נתניה למפגש מסקרן בליגת העל. בספרד, ברצלונה תתארח אצל ויאריאל ומנור סולומון. באנגליה, מנצ’סטר יונייטד תתארח אצל אסטון וילה. בכדורסל, מכבי תל אביב תפגוש את נס ציונה.

נתחיל מליגת העל, שם כאמור, מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי נתניה למפגש צמרת מסקרן. האלופה תנסה לנצל את ההפסד של הפועל ב”ש ולצמק את הפער בפסגה, כשניצחון שלה יהיה שווה פי 1.65 על הכסף. תיקו יהיה שווה פי 3.80, בעוד ניצחון ביתי של היהלומים יהיה שווה פי 4.15.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)

בפרמייר ליג, אסטון וילה תארח את מנצ’סטר יונייטד למשחק לוהט, כשניצחון של המארחת, שנמצאת בכושר שיא, יהיה שווה פי 2.00. תיקו יהיה שווה פי 3.45 על הכסף, בעוד ניצחון של השדים האדומים יהיה שווה פי 3.10.

בלה ליגה, ברצלונה תגיע למשחק נגד ויאריאל ומנור סולומון, כשניצחון של הקטלונים יהיה שווה פי 1.65. תיקו יהיה שווה פי 4.40, וניצחון ביתי של הצוללת הצהובה יהיה שווה פי 3.60.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

בליגת ווינר סל, מכבי תל אביב תצא למשחק חוץ נגד נס ציונה, כשהצהובים פייבוריטים מובהקים. ניצחון של עודד קטש וחניכיו ביותר מ-12 נקודות יהיה שווה פי 1.80, בעוד ניצחון ביתי של הכתומים או הפסד בפחות מ-12 נקודות מקבל יחס זהה. לאוהבי הסיכונים, ניצחון צהוב ב-12 נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00 על הכסף.

