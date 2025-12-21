"ביברס נאתכו חלוץ?!": בסרביה התקשו להבין

בגיל 37 ביברס נאתכו עדיין עושה חיל אצל מוליכת הליגה הסרבית פרטיזן בלגרד, אך אתמול (שבת) זה לא היה היום שלו ושל קבוצתו כשהם הפסידו 1:0 לנובי בוגראד מהחלק התחתון של הטבלה.

הישראלי נכנס במחצית המשחק והיה שותף לרגע לא ברור שגרם לחוסר הבנה בתקשורת הסרבית, כששיחק במשך 13 דקות כחלוץ. “ביברס נאתכו חלוץ?!” התפלאו בתקשורת המקומית. “זו הייתה הפתעה גדולה, אך היא שרדה פחות מ-15 דקות”.

ב”מוצרט ספורט” אף עקצו את פרטיזן באמצעות גילו של נאתכו, לאחר שמבשל וכובש שער הניצחון היו בני 17: “הנערים הראו שיש להם כדורגל ברגליים, הגיל המשותף שלהם לא מגיע לגילו של נאתכו”.

למרות ההפסד, פרטיזן בלגרד עדיין בעונה טובה כשהיא מוליכה את טבלת הליגה הסרבית בנקודה הפרש מעל הכוכב האדום בלגרד לאחר 20 משחקים. הישראלי פתח רק בשלושה משחקים, אך שותף ב-19 משחקים (רובם כמחליף) ורושם מספרים מרשימים מאוד עם 5 שערים ו-6 בישולים עד כה.