יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:13
כדורגל עולמי  >> ליגה סרבית

"ביברס נאתכו חלוץ?!": בסרביה התקשו להבין

הישראלי בן ה-37 נכנס במחצית ההפסד של פרטיזן בלגרד לנובי בוגראד ושיחק במשך כ-13 דקות בחוד ההתקפה: "הפתעה גדולה". וגם: העקיצה על גילו של נאתכו

|
ביברס נאתכו (IMAGO)
ביברס נאתכו (IMAGO)

בגיל 37 ביברס נאתכו עדיין עושה חיל אצל מוליכת הליגה הסרבית פרטיזן בלגרד, אך אתמול (שבת) זה לא היה היום שלו ושל קבוצתו כשהם הפסידו 1:0 לנובי בוגראד מהחלק התחתון של הטבלה.

הישראלי נכנס במחצית המשחק והיה שותף לרגע לא ברור שגרם לחוסר הבנה בתקשורת הסרבית, כששיחק במשך 13 דקות כחלוץ. “ביברס נאתכו חלוץ?!” התפלאו בתקשורת המקומית. “זו הייתה הפתעה גדולה, אך היא שרדה פחות מ-15 דקות”.

ב”מוצרט ספורט” אף עקצו את פרטיזן באמצעות גילו של נאתכו, לאחר שמבשל וכובש שער הניצחון היו בני 17: “הנערים הראו שיש להם כדורגל ברגליים, הגיל המשותף שלהם לא מגיע לגילו של נאתכו”.

למרות ההפסד, פרטיזן בלגרד עדיין בעונה טובה כשהיא מוליכה את טבלת הליגה הסרבית בנקודה הפרש מעל הכוכב האדום בלגרד לאחר 20 משחקים. הישראלי פתח רק בשלושה משחקים, אך שותף ב-19 משחקים (רובם כמחליף) ורושם מספרים מרשימים מאוד עם 5 שערים ו-6 בישולים עד כה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */