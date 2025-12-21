יצחקי לגבי מצב הסגל: מה שבטוח, נעלה עם 11

בית”ר ירושלים יודעת שהזדמנות גדולה נמצאת בפניה. לאחר ההפסד של הפועל ב”ש לטבריה, הקבוצה מהבירה תוכל לצמצם את הפער במאבק האליפות לשתי נקודות בלבד כשתפגוש את מכבי חיפה מחר (שני) ב-20:30 ותנסה להמשיך במומנטום מהניצחון מול בני סכנין. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה ברק יצחקי עורך בשעה זו מסיבת עיתונאים המועברת בשידור חי כאן באתר.

ברק יצחקי פתח את דבריו והתייחס לכשירות הסגל בעקבות המחלות של ירדן שועה, עדי יונה וגריגורי מורוזוב: “מה שבטוח זה שנעלה מחר עם 11 שחקנים. יש לנו יום וחצי עד למשחק, נראה עד אז מה יהיה מצבם של השחקנים. מבטיח שוב שנעלה עם 11 שחקנים. לא רוצה לספק פרטים מעבר”.

המאמן התייחס ליריבה: “מכבי חיפה קבוצה טובה ב’פורמה’ טובה עם שלושה ניצחונות רצופים. להגיע לשחק בסמי עופר זה תמיד קשה, לא מסתכל על שחקן ספציפי בכושר טוב או שחקן שחסר”.

כשנשאל על מערך שלושת הבלמים של חיפה וההתמודדות איתו: “לא משנה מול מי אנחנו משחקים הסגנון שלנו לא משתנה. כמובן שיש דברים קטנים בהתאם לקבוצה היריבה, אבל אף אחד לא מבטיח לי איך הם ישחקו ונראה את זה לקראת המשחק. אנחנו מתורגלים לכל מיני סגנונות. נצטרך לבוא בשיא הכושר והמוכנות ולהתרכז בעצמנו”.

שחקני בית"ר ירושלים, יצטרכו לבוא בשיא הכושר (חג'אג' רחאל)

על ההפסד של הפועל ב”ש והמחשבות לגביו הוסיף: “לא נתרכז במשחק שלהם אתמול. כשאנחנו מתמקדים בעצמנו קורים דברים טובים, אנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו. מה שבית”ר ירושלים תעשה זה הכי חשוב”.

למה איילסון טבארש בא לידי ביטוי יותר טוב במשחקי חוץ: “התאקלמות של שחקן זר במדינה חדשה זה לא מובטח, בעיקר לקבוצה לחוצה גם כשמצליחים וגם כשלא. לפעמים קשה להתאקלם. ראינו אותו מול מכבי ת”א שנתן משחק נהדר, אבל הוא גם בתור שחקן יצטרך להביא את עצמו לידי ביטוי בבית תחת הלחץ. הוא עוד יתרום”.

איילסון טבארש מול מכבי תל אביב, "נתן משחק נהדר" (רדאד ג'בארה)

ירדן כהן אמר: “לשחק בבית”ר ירושלים זו זכות גדולה, שמח לשחק במועדון הזה. שמח שלקחתי את ההזדמנות ואסור להוריד רגל מהגז. למדתי המון בתקופה הזו, גם בתקופות שלא שיחקתי עבדתי קשה בשביל הרגע שאוכל להוכיח את עצמי”.

כמה הופתע מהניצחון של טבריה מול הפועל ב”ש: “כמובן שראיתי את הניצחון וזו הפתעה, אבל אנחנו מתמקדים במשחק ביום שני. זו הזדמנות להידבק לצמרת”.

ירדן כהן, "הזדמנות להידבק לצמרת" (שחר גרוס)

על היריבה הוסיף: “מכבי חיפה מועדון גדול ב’פורמה’ טובה עם הקהל בסמי עופר. יהיה משחק שקול ומחכה לנו משחק מאוד קשה. גיא מלמד? הוא שחקן טוב, אבל אנחנו לא מסתכלים על שחקן באופן פרטני. יש להם סגל טוב”.