הצטרפו לשידור החי: יצחקי במסע"ת בית"ר י-ם

בית”ר ירושלים יודעת שהזדמנות גדולה נמצאת בפניה. לאחר ההפסד של הפועל ב”ש לטבריה, הקבוצה מהבירה תוכל לצמצם את הפער במאבק האליפות לשתי נקודות בלבד כשתפגוש את מכבי חיפה מחר (שני) ב-20:30 ותנסה להמשיך במומנטום מהניצחון מול בני סכנין. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה ברק יצחקי עורך בשעה זו מסיבת עיתונאים המועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת בית"ר לקראת מכבי חיפה

ירדן כהן אמר: “לשחק בבית”ר ירושלים זו זכות גדולה, שמח לשחק במועדון הזה. שמח שלקחתי את ההזדמנות ואסור להוריד רגל מהגז. למדתי המון בתקופה הזו, גם בתקופות שלא שיחקתי עבדתי קשה בשביל הרגע שאוכל להוכיח את עצמי”.

כמה הופתע מהניצחון של טבריה מול הפועל ב”ש: “כמובן שראיתי את הניצחון וזו הפתעה, אבל אנחנו מתמקדים במשחק ביום שני. זו הזדמנות להידבק לצמרת”.

על היריבה הוסיף: “מכבי חיפה מועדון גדול ב’פורמה’ טובה עם הקהל בסמי עופר. יהיה משחק שקול ומחכה לנו משחק מאוד קשה. גיא מלמד? הוא שחקן טוב, אבל אנחנו לא מסתכלים על שחקן באופן פרטני. יש להם סגל טוב”.