יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי: יצחקי במסע"ת בית"ר י-ם

לאחר הניצחון מול סכנין וההפסד של הפועל ב"ש, מאמן הקבוצה מהבירה מדבר לקראת המשחק החשוב למאבק האליפות מול מכבי חיפה מחר ב-20:30. שידור חי באתר

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים יודעת שהזדמנות גדולה נמצאת בפניה. לאחר ההפסד של הפועל ב”ש לטבריה, הקבוצה מהבירה תוכל לצמצם את הפער במאבק האליפות לשתי נקודות בלבד כשתפגוש את מכבי חיפה מחר (שני) ב-20:30 ותנסה להמשיך במומנטום מהניצחון מול בני סכנין. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה ברק יצחקי עורך בשעה זו מסיבת עיתונאים המועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת בית"ר לקראת מכבי חיפה

ירדן כהן אמר: “לשחק בבית”ר ירושלים זו זכות גדולה, שמח לשחק במועדון הזה. שמח שלקחתי את ההזדמנות ואסור להוריד רגל מהגז. למדתי המון בתקופה הזו, גם בתקופות שלא שיחקתי עבדתי קשה בשביל הרגע שאוכל להוכיח את עצמי”.

כמה הופתע מהניצחון של טבריה מול הפועל ב”ש: “כמובן שראיתי את הניצחון וזו הפתעה, אבל אנחנו מתמקדים במשחק ביום שני. זו הזדמנות להידבק לצמרת”.

על היריבה הוסיף: “מכבי חיפה מועדון גדול ב’פורמה’ טובה עם הקהל בסמי עופר. יהיה משחק שקול ומחכה לנו משחק מאוד קשה. גיא מלמד? הוא שחקן טוב, אבל אנחנו לא מסתכלים על שחקן באופן פרטני. יש להם סגל טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */