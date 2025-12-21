"אם זה נקרא להקיא אז אנחנו נמשיך להקיא"

העימות המתמשך בין ריאל מדריד לברצלונה סביב נושא השיפוט ממשיך להסלים, וערוץ הטלוויזיה של הבלאנקוס ממשיך לתקוף בחריפות את היריבה המושבעת. לפני המשחק מול סביליה, בערוץ של ריאל הקדישו קטע נרחב להתקפה נגד נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, בעקבות דבריו האחרונים שבהם אמר כי הערוץ עוסק בעיקר ב“הקאות של שטויות”.

בתגובה לדברים, אמר העיתונאי חוסה אנטוניו לוקה במהלך הפאנל המקדים למשחק: “אם זה נקרא להקיא, נמשיך להקיא, כי מדובר במשהו חמור מאוד שמשפיע על הספורט הספרדי ועל התדמית של המדינה הזאת כלפי חוץ”. הדברים נאמרו בטון חריף והמשיכו את הקו הלוחמני שמאפיין את שידורי הערוץ בתקופה האחרונה.

כמו לא פעם בעבר, גם הפעם חזרו בערוץ של ריאל לדבר על “שחיתות” ו“שוחד” בהקשר של השופטים, תוך רמיזות ברורות לפרשת נגריירה. מעבר לכך, עוד לפני שריקת הפתיחה הוטל ספק גם בשיפוטו של מונייס רואיס, ששובץ למשחק, כאשר אחד הדוברים תהה בציניות: “נראה אם יתנו לאמבפה לשבור את השיא – הנגרייריסטים”.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

באופן זה, ממשיך הערוץ הרשמי של ריאל מדריד להציב את השופטים במרכז השיח, חרף העובדה שמספר גורמים רשמיים, בהם הוועדה הטכנית לשופטים ואיגוד השופטים הספרדי, כבר הביעו בעבר את מורת רוחם מההתנהלות הזו ואף הזהירו מפניה.

למרות זאת, בערוץ של ריאל המשיכו להסית נגד השיפוט ובארסה.