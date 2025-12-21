יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:41
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"אם זה נקרא להקיא אז אנחנו נמשיך להקיא"

אחרי הביקורת של לאפורטה, בערוץ הטלוויזיה של ריאל ענו לו, תקפו גם הפעם את השופטים ("שחיתות, שוחד") ואת השופט מול סביליה, והזכירו את נגריירה

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

העימות המתמשך בין ריאל מדריד לברצלונה סביב נושא השיפוט ממשיך להסלים, וערוץ הטלוויזיה של הבלאנקוס ממשיך לתקוף בחריפות את היריבה המושבעת. לפני המשחק מול סביליה, בערוץ של ריאל הקדישו קטע נרחב להתקפה נגד נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, בעקבות דבריו האחרונים שבהם אמר כי הערוץ עוסק בעיקר ב“הקאות של שטויות”.

בתגובה לדברים, אמר העיתונאי חוסה אנטוניו לוקה במהלך הפאנל המקדים למשחק: “אם זה נקרא להקיא, נמשיך להקיא, כי מדובר במשהו חמור מאוד שמשפיע על הספורט הספרדי ועל התדמית של המדינה הזאת כלפי חוץ”. הדברים נאמרו בטון חריף והמשיכו את הקו הלוחמני שמאפיין את שידורי הערוץ בתקופה האחרונה.

כמו לא פעם בעבר, גם הפעם חזרו בערוץ של ריאל לדבר על “שחיתות” ו“שוחד” בהקשר של השופטים, תוך רמיזות ברורות לפרשת נגריירה. מעבר לכך, עוד לפני שריקת הפתיחה הוטל ספק גם בשיפוטו של מונייס רואיס, ששובץ למשחק, כאשר אחד הדוברים תהה בציניות: “נראה אם יתנו לאמבפה לשבור את השיא – הנגרייריסטים”.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

באופן זה, ממשיך הערוץ הרשמי של ריאל מדריד להציב את השופטים במרכז השיח, חרף העובדה שמספר גורמים רשמיים, בהם הוועדה הטכנית לשופטים ואיגוד השופטים הספרדי, כבר הביעו בעבר את מורת רוחם מההתנהלות הזו ואף הזהירו מפניה.

האנזי פליק: "הרכב השנה של פיפא זה בדיחה"

למרות זאת, בערוץ של ריאל המשיכו להסית נגד השיפוט ובארסה, שתנסה לענות על הדשא כשתתארח אצל ויאריאל ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE).

