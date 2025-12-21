בטבריה חגגו את הניצחון: "הגיע הזמן שניראה ככה"

בעירוני טבריה חגגו ארוכות את הניצחון הגדול והמפתיע, 0:3 על הפועל באר שבע. הניצחון היה חשוב לקבוצה מהבחינה המוראלית, לאחר כל התבוסות שספגו השנה נגד הגדולות, והרחיק את טבריה למרחק של שש נקודות מהקו האדום. השחקנים רקדו ושרו בחדר ההלבשה. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, אמר בסיום: "הגיע הזמן שניראה ככה".

קלמנזון עצמו נכנס לחדר ההלבשה ודיבר אל השחקנים לפני המשחק: "ציפינו להיות במקום גבוה יותר במחזור ה-15", אמר קלמנזון לשחקנים. "ציפינו להיות עם יותר נקודות. בחרנו בכל אחד מכם כי האמנו בכם שתביאו אותנו לאן שאנחנו רוצים. אנחנו נעשה את הכל כדי להישאר בליגה. אנחנו עדיין מאמינים בכם. הפסדנו נקודות במשחקים שלא היינו צריכים להפסיד בהם ועכשיו אנחנו צריכים לקחת נקודות במשחקים האלה, שלא מצפים מאתנו לקחת נקודות. צאו ותעשו את זה".

"הנאום הזה של אריה הטריף אותנו", אמר אחד השחקנים. "עלינו למשחק עם אמונה גדולה שאפשר להפתיע. הצוות המקצועי הכין אותנו נהדר למשחק הזה".

שחקני טבריה מאושרים בסיום (חג'אג' רחאל)

"כל תנאי הפתיחה היו נגדנו", אמרו במועדון. "ארבעה שחקנים חסרים, השביעייה שקיבלנו בסיבוב הקודם ובכלל התבוסות שספגנו נגד הגדולות. באנו והראינו שלמדנו לקחים".

בקבוצה דיברו רבות על השינוי במערך: חודדה, שכל העונה עלה עם שלושה בלמים, עלה דווקא נגד המוליכה בקו ארבעה בהגנה ואת דוד קלטינס הסיט לקישור. בנוסף, בחלק הקדמי פתח חודדה עם שני שחקני כנף, גוטליב וגולאני, עם שבירו כחלוץ יחיד.

המערך הזה הפתיע כהוגן את הקבוצה של רן קוז'וך, שכמעט לא הגיעה למצבים. בנוסף, החילופים של חודדה עבדו נהדר וכל המחליפים זכו למחמאות, בעיקר פיטר מייקל, שעלה מהספסל בדקה 64, כעבור ארבע דקות גרם לאדום של דיופ, במהלך שהסתיים בשער האדיר של קלטינס וגם כבש בעצמו בדקה ה-78.

חגיגות גדולות בטבריה (חג'אג' רחאל)

"אני שמח מאוד שהחילופים הצליחו", אמר חודדה בסיום. "מאחורי כל חילוף תמיד יש מחשבה של מאמן, רק שלא תמיד זה גם עובד. היום זה עבד. ידענו שבאר שבע חזקה מאוד באגפים ולכן הגענו במערך הזה, כדי לסגור אותם שם".

"המערך שלנו הפתיע אותם לגמרי", אמרו במועדון, "וגם החילופים של אלירן עבדו בול. מהכניסה של מייקל וטפר השתלטנו על המשחק". מחמאות ניתנו גם לשוער, עידו שרון, שהמשיך לקבל קרדיט בשער ולהצדיק אותו, לרון אונגר, שתסכל את אמיר גנאח לאורך המשחק, לניב גוטליב, שסיפק משחק נהדר וכמובן לקלטינס עצמו, שפתח בעמדה בה הוא הכי אוהב לשחק, בקישור.

“אני יודע מה אני יכול לתת", אמר קלטינס בסיום. “קשה להראות את זה כשאתה משחק לא בעמדה שלך, או בכל פעם בעמדה אחרת. קשה לייצר מומנטום, כשאני משחק בכל פעם בתפקיד אחר. אני יודע שאני יכול לשחק בהרבה עמדות במגרש וגם אוהב את זה, אבל אני הכי טוב ויכול הכי טוב לבוא לידי ביטוי כשאני משחק בקישור. דווקא במשחקים כאלה אני מרגיש שאני יכול לבוא יותר לידי ביטוי ולהביא את האיכויות שלי”.

שחקני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

“אני בהחלט יכול לשחק גם היום בקבוצות הגדולות", אמר קלטינס כשנשאל על כך. “אני לא חושב שהפערים כל כך גדולים בין שחקנים בקבוצות גדולות לבין אלה בקבוצות קטנות. בכלל, אני חושב שיש לנו שחקנים שיכולים לשחק בכל קבוצה בליגה. באנו מאוד מוכנים טקטית. ידענו מה באר שבע יעשו וידענו שיש לנו את הכלים לצאת קדימה למעברים, ברגע שנרוויח את הכדור”.

קלטינס התייחס ל"נקמה הספורטיבית", על השביעייה מהסיבוב הקודם: "אני אשקר אם אגיד שזה לא ישב עלינו, מה שקרה לנו בטרנר. חווינו שם תחושת השפלה מאוד גדולה. דיברנו על זה בינינו לפני המשחק, אבל לא זה מה שהניע אותנו. שבוע שעבר המשחק היה יותר חשוב לנו ושם הפסדנו ולכן היה חשוב להחזיר היום את הנקודות שאיבדנו".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

כעת יתחילו בטבריה להתכונן לעוד שבוע אינטנסיבי, בו יפגשו בשבת (אצטדיון בראל, 20:30) את בית''ר ירושלים ואחר כך בשלישי בבלומפילד את מכבי ת''א. מי שייעדר בוודאות הוא מחמד אוסמן, שבלי קשר לכך שריצה הערב עונש הרחקה, זומן במפתיע לסגל נבחרת ניגריה באליפות אפריקה.

בקבוצה יקבלו חזרה את הקפטן, גיא חדידה, שנעדר מהמשחק עקב שפעת וינסו להכשיר את הארון שפסו וסטניסלב בילנקי הפצועים. "הוכחנו שיש לנו מספיק שחקנים טובים להתמודד עם כל קבוצה", אמרו במועדון. "החכמה היא ליצור המשכיות ממה שראינו היום. אנחנו עדיין לא רחוקים מספיק מהקו האדום וצריכים כל נקודה, כדי להישאר בליגה".