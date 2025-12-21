שארפ הוביל את יוסטון לניצחון עם 22 נקודות

שלושה ישראלים שיחקו הלילה (בין שבת לראשון) בליגת המכללות האמריקאית. יוסטון של עמנואל שארפ גברה 85:94 על ארקנסו, פרדו ועומר מאייר הביסו את אובורן 60:88 ואלון מיכאלי וקולורדו הפסידו 77:68 לסטנפורד.

הקוגרס ובנו של דריק שארפ, שניצבים במקום השמיני, יצאו לריצה של 2:21 במחצית הראשונה שממנה המארחת, שנמצאת במקום ה-14, לא הצליחה לחזור עד לסיום. שארפ הוביל את רשימת הקלעים של קבוצתו עם 22 נקודות ב-32 דקות, מתוכן 16 במחצית הראשונה, בנוסף לשלושה ריבאונדים ואסיסט.

מאייר קלע 4 נקודות, שני ריבאונדים, מסר שני אסיסטים ורשם שתי חטיפות. קבוצתו במקום השלישי של המחוז עם מאזן של 11 ניצחונות והפסד אחד בלבד. הישראלי וחבורתו לא התקשו נגד הקבוצה במקום ה-21 ורשמו ניצחון שני ברצף ביותר מ-20 הפרש.

קולורדו נעצרה לאחר שני ניצחונות בדו ספרתי, וירדה למקום השביעי עם מאזן של עשרה ניצחונות ושני הפסדים. מיכאלי קלע שש נקודות אליהן הוסיף שישה ריבאונדים ואסיסט. מנגד, אבוקה אוקורי הוביל את קבוצתו לניצחון עם שיא קריירה של 32 נקודות.