ניימאר ביקש מאנצ'לוטי "עזרה" בזימונו לנבחרת

ניימאר עלה לשיח פעמים רבות בתקופה האחרונה כשהשאלה העיקרית שנשאלה היא: האם יהיה חלק מנבחרת ברזיל במונדיאל 2026? מבחינתו, התשובה ברורה.

הכוכב של סנטוס הגיע לאירוע בסאו פאולו הלילה (בין שבת לראשון) שבו עלה לדבר מול הנוכחים בקטע ששודר בלייב באינטרנט, שם הוא סיפק הצהרה חותכת וביקש מקרלו אנצ’לוטי “עזרה” בזימונו לנבחרת.

“איתי אנחנו נעשה את הבלתי אפשרי, נביא את גביע העולם לברזיל ביולי. אתם יכולים לקחת אותו כאחראי לגבי זה”, אמר השחקן, ושלח בקשה למאמנו כדי להיות חלק מהסגל: “היי, אנצ’לוטי, תעזור לנו”.

ניימאר מדבר באירוע (IMAGO)

שווה להזכיר כי מאז הגעתו של המאמן האיטלקי לסלסאו, ניימאר עדיין לא זומן לנבחרת ברזיל. ההזדמנות הבאה לקבל זימון ראשון תהיה בחודש מרץ למשחקי ידידות מול צרפת וקרואטיה.

לפני מספר חודשים אנצ’לוטי דיבר בפתיחות לתקשורת ואמר כי אם ניימאר לא יעשה שינוי ויהיה ב-100% שלו, הוא לא יזומן. הדברים היו קריאת השכמה עבור השחקן, שמאז עשה שינוי מהותי בחייו ואף הוביל את סנטוס להישארות בליגה והעפלה לסודאמריקנה.