"גל אראל הכין אותנו בצורה אופטימלית למשחק"

בהפועל חיפה יכולים לנשום לרווחה. מעבר לניצחון החשוב אמש (שבת) בטדי מול הלפני אחרונה הפועל ירושלים שפתח פער של 7 נקודות בין השתיים, הקבוצה חיברה שני ניצחונות ברציפות ולא ספגה שער.

את עיקר המחמאות קיבל המאמן גל אראל שלא נבהל גם בתקופה של חוסר ההצלחה, והצליח לאזן את הקבוצה בשקט האופייני לו. “גל והצוות עשו עבודה טובה. גל הכין אותנו בצורה אופטימלית למשחק. יצאנו יום קודם לכן לבית מלון והתכוננו כמו שצריך. החילופים במחצית השנייה, כאשר נכנסו אניס פורת, רוי נאווי ויעד גונן שלא מפסיק לרוץ עשו את שלהם בדרך לניצחון”, אמרו בהפועל חיפה.

בקבוצה ידעו עוד לפני למשחק שמולם תגיע קבוצה שנמצאת במומנטום טוב. הצבתו של דור מלול כבלם במקומו של ברונו רמירז הפצוע נתנה שקט להגנה. למרות זאת, הבעלים יואב כץ הבטיח שיצטרף בלם נוסף לסגל. הקיצוני רג’יס אנדו במשחקו הטוב ביותר עשה עבודה טובה על הקו וסגר היטב את כוכב הפועל ירושלים סדריק דון.

בנושא אחר, בהפועל חיפה ינסו במהלך השבוע להאיץ את המשא ומתן מול החלוץ ג’בון איסט. השאלה העיקרית תהיה אורך החוזה של החלוץ.

יונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)

דור מלול אמר: “הקבוצה צריכה להתחזק בכל מיני עמדות כדי שנוכל להשתפר בהן. הסגל הקיים צריך לעשות את המקסימום. עשינו עבודה הגנתית טובה אתמול”.