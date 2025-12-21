"הרבה שערים והרבה בוז", ויניסיוס שלח מסר

ריאל מדריד ניצחה אמש (שבת) 0:2 את סביליה משערים של ג’וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה, שהשתווה לשיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית. עם זאת, הביקורת על צ’אבי אלונסו מהתקופה האחרונה שוב הרימה ראש והיכולת לא הייתה בשיאה.

“ניצחון עם קריאות בוז", נכתב בכותרת של עיתון ‘מארקה’ המדרידאי, “אמבפה הגיע ל-59 שערים והקדיש את זה לכריסטיאנו, קורטואה השאיר בתמונה קבוצה מתקשה שלא הצליחה לשכנע את האוהדים בסנטיאגו ברנבאו".

גם ב’אס’ לא התעלמו מהתגובות של אוהדי ריאל ליכולת וכתבו בשער העיתון: “הרבה שערים והרבה בוז. ריאל שהרגיזה את האוהדים שלה, הלכה לישון במרחק נקודה מבארסה (לה משחק חסר) הודות לקורטואה המצוין".

קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בסיום צ’אבי אלונסו נשאל מה הוא מבקש לקראת השנה החדשה והשיב: “הייתי רוצה להתחבר מחדש לאנשים. אני לא אחד שמבקש הרבה, אני מוכן למה שיבוא. הפציעות פוגעות בך מאוד, ראינו את זה עם מיליטאו. השחקנים צריכים להסתגל לעמדות שונות והם עושים מאמץ אדיר. זה משהו שאני מעריך מאוד”.

המאמן הוסיף: “יהיה לנו זמן לנתח ולהסיק מסקנות. היינו חייבים לנצח והגענו למשחק בסיטואציה לא פשוטה. זה היה רגע שבו היינו צריכים להשיג את שלוש הנקודות. אנחנו יכולים לשחק טוב יותר – וגם עשינו את זה בעבר”.

כשנשאל כיצד הוא מגדיר את היכולת של קבוצתו, סירב להיכנס להגדרות: “אני לא כאן כדי לחפש מילים. אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים כרגע ואנחנו מספיק ביקורתיים עם עצמנו כדי להשתפר. זו לא הרמה שלנו. העדיפות הייתה לנצח, היו דברים שלא התפתחו כמו שציפינו, אבל ניצחנו וידענו מאיפה אנחנו מגיעים. המטרה היא לפתוח את 2026 כשאנחנו הולכים על הכל”.

צ'אבי אלונסו צועק על הקווים (IMAGO)

על שריקות הבוז לעבר ויניסיוס אמר המאמן בקצרה: “הקהל מכריע. בסיום המשחק בירכתי את כולם, נפרדנו ולא דיברנו על הנושא”. גם לביקורת בתקשורת הוא בחר שלא להתייחס: “אני לא כאן כדי להעריך כותרות בעיתונים”.

כאמור, ויניסיוס שהוחלף בדקה ה-83 ושמע בוז לצד קריאות עידוד, החליף לאחר המשחק את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם מכזו במדי לריאל לתמונה במדי נבחרת ברזיל. כמו כן הברזילאי כתב באינסטגרם שלוש נקודות.