יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"הרבה שערים והרבה בוז", ויניסיוס שלח מסר

ביקורת בתקשורת על ריאל למרות ה-0:2 על סביליה: "ניצחון עם בוז". הברזילאי החליף את תמונת הפרופיל ממדי ריאל לברזיל. אלונסו: "מוכן למה שיבוא"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה אמש (שבת) 0:2 את סביליה משערים של ג’וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה, שהשתווה לשיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית. עם זאת, הביקורת על צ’אבי אלונסו מהתקופה האחרונה שוב הרימה ראש והיכולת לא הייתה בשיאה.

“ניצחון עם קריאות בוז", נכתב בכותרת של עיתון ‘מארקה’ המדרידאי, “אמבפה הגיע ל-59 שערים והקדיש את זה לכריסטיאנו, קורטואה השאיר בתמונה קבוצה מתקשה שלא הצליחה לשכנע את האוהדים בסנטיאגו ברנבאו".

גם ב’אס’ לא התעלמו מהתגובות של אוהדי ריאל ליכולת וכתבו בשער העיתון: “הרבה שערים והרבה בוז. ריאל שהרגיזה את האוהדים שלה, הלכה לישון במרחק נקודה מבארסה (לה משחק חסר) הודות לקורטואה המצוין".

קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בסיום צ’אבי אלונסו נשאל מה הוא מבקש לקראת השנה החדשה והשיב: “הייתי רוצה להתחבר מחדש לאנשים. אני לא אחד שמבקש הרבה, אני מוכן למה שיבוא. הפציעות פוגעות בך מאוד, ראינו את זה עם מיליטאו. השחקנים צריכים להסתגל לעמדות שונות והם עושים מאמץ אדיר. זה משהו שאני מעריך מאוד”.

המאמן הוסיף: “יהיה לנו זמן לנתח ולהסיק מסקנות. היינו חייבים לנצח והגענו למשחק בסיטואציה לא פשוטה. זה היה רגע שבו היינו צריכים להשיג את שלוש הנקודות. אנחנו יכולים לשחק טוב יותר – וגם עשינו את זה בעבר”.

כשנשאל כיצד הוא מגדיר את היכולת של קבוצתו, סירב להיכנס להגדרות: “אני לא כאן כדי לחפש מילים. אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים כרגע ואנחנו מספיק ביקורתיים עם עצמנו כדי להשתפר. זו לא הרמה שלנו. העדיפות הייתה לנצח, היו דברים שלא התפתחו כמו שציפינו, אבל ניצחנו וידענו מאיפה אנחנו מגיעים. המטרה היא לפתוח את 2026 כשאנחנו הולכים על הכל”.

צצ'אבי אלונסו צועק על הקווים (IMAGO)

על שריקות הבוז לעבר ויניסיוס אמר המאמן בקצרה: “הקהל מכריע. בסיום המשחק בירכתי את כולם, נפרדנו ולא דיברנו על הנושא”. גם לביקורת בתקשורת הוא בחר שלא להתייחס: “אני לא כאן כדי להעריך כותרות בעיתונים”.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

כאמור, ויניסיוס שהוחלף בדקה ה-83 ושמע בוז לצד קריאות עידוד, החליף לאחר המשחק את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם מכזו במדי לריאל לתמונה במדי נבחרת ברזיל. כמו כן הברזילאי כתב באינסטגרם שלוש נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */