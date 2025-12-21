יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"קריסה טוטלית. משחק שערורייה, לא הופענו"

בהפועל ב"ש בהלם לאחר ההשפלה מול טבריה. קוז'וק לא דיבר עם השחקנים, במועדון ביקרו: "רצים לאליפות ומשחקים ללא תשוקה". כעס על ההתנהלות של ונטורה

|
איגור זלאטנוביץ׳ מאוכזב (חג'אג' רחאל)
איגור זלאטנוביץ׳ מאוכזב (חג'אג' רחאל)

הלם בהפועל באר שבע. אחרי שני ניצחונות רצופים מול מכבי תל אביב ומכבי נתניה, החבורה של רן קוז'וק הושפלה בחוץ 3:0 אמש (שבת) על ידי עירוני טבריה ובעטה פעם נוספת בדלי מול קבוצת תחתית. בכך, האדומים העניקו מתנה ליריבות לצמרת, שיכולת לצמק את הפער מהם.

“קריסה טוטלית. משחק שערורייה שלנו, פשוט לא הופענו”, אמרו בתסכול בבירת הנגב. “קבוצה שרצה לאליפות משחקת עם 0 תשוקה, אפילו שאנחנו ממוקמים במקום הראשון. עלינו שחצנים ויהירים, כאילו הגולים ייכנסו לבד. יש נורות אדומות שדולקות כבר כמה משחקים, כמו הריפיון בהגנה. אנחנו לא יכולים להתפרק בצורה כזאת”.

בבאר שבע התקשו למצוא את המילים אחרי התבוסה לקבוצה מתחתית הטבלה, כשהמאמן רן קוז’וק לא שוחח עם השחקנים בסיום. עד כה, כל ארבעת המשחקים שבהם איבדה הקבוצה נקודות היו מול ארבע הקבוצות הנמצאות מעל הקו האדום במקומות 9-12. “ברור שאי אפשר להפסיד ככה. כל העבודה שלנו נגד הגדולות בטלה אם אנחנו מאבדים נקודות נגד התחתית. מול הקבוצות האלה לוקחים אליפות”, אמרו בקבוצה.

לאור המשחק החלש של כל הקבוצה, בבאר שבע לא מצאו אף נקודת אור אמש. במועדון ביקרו את ההכנה למשחק ואת היכולת האנמית של השחקנים. מי שקיבל ביקורת הוא הבלם ג’יבריל דיופ, שהורחק בכרטיס אדום בעקבות כניסה חזקה בזמן שאיבד את הכדור בהתקפה המתפרצת שממנה עלתה טבריה ליתרון ראשון. דיופ לא ישחק נגד מ.כ. שדרות בגביע וייתכן שימשיך על הספסל.

בנוסף לבלם, במועדון לא אהבו לראות את ההתנהלות של לוקאס ונטורה, שבסוף תוספת הזמן מחה על אי שריקה מצד השופט וניגש לעמדת החילופים. בבאר שבע ישקלו כיצד לפעול עם ונטורה, ששפת הגוף שלו כבר תקופה משדרת עצבנות וכעס. גם הברזילאי לא ישחק נגד שדרות בשבת לאחר שקיבל כרטיס צהוב חמישי.

לוקאס ונטורה לא מאמין (חגלוקאס ונטורה לא מאמין (חג'אג' רחאל)

אחד השחקנים שהיה חסר הוא קינגס קאנגווה, שנמצא כעת עם נבחרת זמביה לקראת אליפות אפריקה. למרות שבבאר שבע מאוד מעריכים את קנגוואה, בצוות המקצועי טוענים שהחיסרון שלו הוא תירוץ בלבד. “קינגס יש רק אחד, אבל מול קבוצת תחתית יש מספיק שחקנים טובים שמחכים להזדמנות וצריכים לנצל אותה”, הסבירו בקבוצה.

התחושות הקשות אחרי ההפסד המפתיע הולכות ללוות את מחזיקת הגביע עד המשחק הקרוב נגד הפועל ירושלים בטרנר. בין לבין, האדומים יארחו בשבת הקרובה את מ.כ. שדרות לדרבי דרומי בסיבוב ח’ של גביע המדינה. קוז’וק יערוך שינויים רבים ושחקנים כמו אופיר מרציאנו, מיגל ויטור, אילון אלמוג, אלון תורג’מן, חמודי כנעאן ועוד יקבלו דקות משמעותיות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */