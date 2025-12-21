יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2699-286724דטרויט פיסטונס
67%2337-248521ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
62%2636-282024בוסטון סלטיקס
54%2754-276424טורונטו ראפטורס
52%2954-294025אטלנטה הוקס
52%2710-274623מיאמי היט
52%2927-294925קליבלנד קאבלירס
50%2559-258722אורלנדו מג'יק
48%2778-272623שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
33%2799-273924שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
21%2886-265524אינדיאנה פייסרס
18%2762-248822וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2341-267022אוקלהומה ת'אנדר
78%2675-288323דנבר נאגטס
71%2342-255921יוסטון רוקטס
71%2386-251221סן אנטוניו ספרס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
67%2766-285824מינסוטה טימברוולבס
52%2803-286925גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
42%2784-273624ממפיס גריזליס
42%2910-285124פורטלנד בלייזרס
40%2894-281025דאלאס מאבריקס
39%2906-280423יוטה ג'אז
28%3058-287325ניו אורלינס פליקנס
25%2918-267824סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

24 נקודות לאבדיה בניצחון 93:98 על סקרמנטו

פורטלנד גברה שוב על הקינגס ורשמה ניצחון שלישי רצוף לראשונה מאז תחילת נובמבר, הפורוורד הוסיף 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. 23 נקודות לשיידון שארפ

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

זה לא היה קל, אבל פורטלנד השלימה הבוקר (ראשון) ניצחון כפול על סקרמנטו ביומיים האחרונים. אחרי שהמשחק הקודם הסתיים בהארכה עם 35 נקודות של דני אבדיה, הפעם הוא קלע 24 ב-93:98 על הקינגס, והטרייל בלייזרס עם שלושה ניצחונות רצופים לראשונה מאז תחילת חודש נובמבר.

היתרון הגדול ביותר של פורטלנד היה 13 הפרש, אבל לאורך הרבע הרביעי אבדיה וחבריו הובילו בפער מזערי. הטבעה של דונובן קלינגן כשנותרו 54.3 שניות העלתה את הבלייזרס ל-89:96, אבל דמאר דרוזן צלף שלשה וסקרמנטו התקרבה לשלוש הפרש, לפני שרוברט וויליאמס קלע פעמיים מקו העונשין, והסיפור נגמר אחרי החטאות של קיגאן מארי ודרוזן לשלוש.

אבדיה קלע 12 נקודות במחצית הראשונה וסיים את המשחק עם 6 מ-18 מהשדה, 3 מ-9 לשלוש, 9 מ-10 מקו העונשין, 11 אסיסטים, שבעה ריבאונדים וחטיפה לצד חמישה איבודים. שיידון שארפ הוסיף 23 נקודות עם הטבעה אדירה, טומאני קמארה קלע 15 וקלינגן 14 לצד 14 ריבאונדים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

את סקרמנטו הוביל שרודר עם 21 נקודות, מקסים ריינו (12 ריבאונדים) הוסיף 17, מארי ודרוזן 15 כל אחד וניק קליפורד 12. ראסל ווסטברוק סגר משחק בינוני של שבע נקודות בלבד (2 מ-10 מהשדה) עם שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים.

