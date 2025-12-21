24 נקודות לאבדיה בניצחון 93:98 על סקרמנטו

זה לא היה קל, אבל פורטלנד השלימה הבוקר (ראשון) ניצחון כפול על סקרמנטו ביומיים האחרונים. אחרי שהמשחק הקודם הסתיים בהארכה עם 35 נקודות של דני אבדיה, הפעם הוא קלע 24 ב-93:98 על הקינגס, והטרייל בלייזרס עם שלושה ניצחונות רצופים לראשונה מאז תחילת חודש נובמבר.

היתרון הגדול ביותר של פורטלנד היה 13 הפרש, אבל לאורך הרבע הרביעי אבדיה וחבריו הובילו בפער מזערי. הטבעה של דונובן קלינגן כשנותרו 54.3 שניות העלתה את הבלייזרס ל-89:96, אבל דמאר דרוזן צלף שלשה וסקרמנטו התקרבה לשלוש הפרש, לפני שרוברט וויליאמס קלע פעמיים מקו העונשין, והסיפור נגמר אחרי החטאות של קיגאן מארי ודרוזן לשלוש.

אבדיה קלע 12 נקודות במחצית הראשונה וסיים את המשחק עם 6 מ-18 מהשדה, 3 מ-9 לשלוש, 9 מ-10 מקו העונשין, 11 אסיסטים, שבעה ריבאונדים וחטיפה לצד חמישה איבודים. שיידון שארפ הוסיף 23 נקודות עם הטבעה אדירה, טומאני קמארה קלע 15 וקלינגן 14 לצד 14 ריבאונדים.

דני אבדיה (רויטרס)

את סקרמנטו הוביל שרודר עם 21 נקודות, מקסים ריינו (12 ריבאונדים) הוסיף 17, מארי ודרוזן 15 כל אחד וניק קליפורד 12. ראסל ווסטברוק סגר משחק בינוני של שבע נקודות בלבד (2 מ-10 מהשדה) עם שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים.